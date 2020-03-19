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Bankacılık sektörünün kredi hacmi ve mevduatı arttı

19.03.2020 15:53

Son güncelleme : 19.03.2020 16:23
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 49,8 milyar lira artarak 2 trilyon 784,6 milyar liraya, kredi hacmi de geçen hafta 39 milyar 452 milyon lira artarak 2 trilyon 808 milyar 501 milyon liraya yükseldi.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası  dahil) 13 Mart ile biten haftada 49 milyar 766 milyon 424 bin lira artarak 2  trilyon 734 milyar 841 milyon 73 bin liradan, 2 trilyon 784 milyar 607 milyon 497  bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,81 artışla 1 trilyon  296 milyar 888 milyon 241 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde  1,79 artışla 1 trilyon 381 milyar 50 milyon 589 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 685 milyon  dolar azalarak 231 milyar 213 milyon dolara geriledi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 200 milyar 761  milyon dolar olurken, bunun 124 milyar 392 milyon dolarını yurt içinde yerleşik  gerçek kişiler, 76 milyar 369 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel  kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde  1,25 artarak 485 milyar 254 milyon 546 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler  de yüzde 0,90 yükselerek 400 milyar 920 milyon 850 bin lira oldu. Aynı dönemde  kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,86 artışla 153 milyar 46 milyon 404 bin liraya  yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 194 milyar 332 milyon 422  bin lirası konut, 4 milyar 883 milyon 79 bin lirası taşıt ve 286 milyar 39 milyon  45 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 13 Mart ile biten  haftada 36 milyar 255 milyon 656 bin lira artarak 2 trilyon 708 milyar 516 milyon  560 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,82 artış gösterdi.  

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ ARTTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan  haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 13 Mart ile biten haftada 39 milyar  452 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon  769 milyar 49 milyon liradan 2 trilyon 808 milyar 801 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen  hafta 54 milyar 239 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2 artan  bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 728 milyar 415 milyon lira  oldu. 

TÜKETİCİ KREDİLERİ 507 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI 

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 13 Mart ile biten haftada 6  milyar 344 milyon lira yükselerek 507 milyar 299 milyon liraya ulaştı. Söz konusu  kredilerin 209 milyar 855 milyon lirası konut, 7 milyar 61 milyon lirası taşıt ve  290 milyar 383 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 976  milyon lira artarak 424 milyar 396 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel  kredi kartı alacakları ise yüzde 1,2 artışla 116 milyar 418 milyon liraya çıktı.  Bireysel kredi kartı alacaklarının 50 milyar 180 milyon lirası taksitli, 66  milyar 238 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 13 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,3 artarak 152  milyar 756 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 102 milyar 436  milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 657 milyon lira  yükselerek 650 milyar 491 milyon lira oldu.













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