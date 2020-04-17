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Bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme

17.04.2020 08:59

Son güncelleme : 17.04.2020 08:59
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların merkezi yönetiminden olan ve yabancı para cinsinden düzenlenen alacaklarına, kredi riskine esas tutar hesaplamasında sıfır risk ağırlığı uygulanabileceğini bildirdi.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) resmi internet sitesinde yayımlanan kurul kararında, şu  ifadelere yer verildi:

"5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93. maddesi uyarınca, bankaların  Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetiminden olan ve yabancı para  cinsinden düzenlenen alacaklarına, 23 Ekim 2015 tarih ve 29511 sayılı Resmi  Gazete'de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve  Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, Standart Yaklaşım uyarınca  kredi riskine esas tutar hesaplamasında sıfır risk ağırlığı uygulanabilmesine, bu  kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına ve kurum internet  sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."





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