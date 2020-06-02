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Bankaların salgın sürecindeki mevzuata aykırı işlemleri cezasız kalmadı

02.06.2020 11:11

Son güncelleme : 02.06.2020 11:18
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele döneminde bankalara gelen şikayetleri cezasız bırakmazken, mayıs ayında bankalara toplam 121,7 milyon lira idari para cezası uyguladı.



AA

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre  cezalara konu olan aykırı işlemleri 6 başlıkta yoğunlaşıyor.

Kaynaklar, kullanılan faiz hesaplamasının tüketiciyi koruma mevzuatına  aykırı şekilde kredinin efektif faiz oranını artırdığını ve sözleşme koşullarını  tüketici aleyhine ağırlaştırdığını ifade etti.

Müşterilere halihazırda tanımlanmış limitlerin makul bir gerekçe  olmadan kullandırılmadığının altını çizen bankacılık kaynakları, maaş hesaplarına  mevzuattaki sınır olan 1/4'ün üzerinde bloke konulması veya tahsilat  sağlanmasının da diğer bir aykırılık sebebi olduğunu dile getirdi.

Kaynaklar, 180 günlük takibe atma süresinden önce icrai süreç  başlatmanın, takibe atmanın ve tedbir koymanın da şikayete konulardan olduğunu  kaydetti.

Piyasa rayicinin üzerinde faiz oranları ve masrafların teklif  edilmesinin de BBDK'ya gelen şikayetler arasında olduğunu bildiren kaynaklar,  "Talep ve şikayetin dikkate alınmaması veya kredi talebi bulunan müşteriyi  vazgeçirici nitelik taşıyan çok sayıda engel çıkarılması da aykırılıklar arasında  bulunuyor." açıklamasında bulundu.

BDDK, 20 Mart’ta bankalara gönderdiği talimatla Kovid-19 salgını  döneminde bankaların müşterilere kolaylık sağlamasını istemişti.

BDDK, MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN TAKİPTE

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in 13 Nisan'da AA'ya verdiği röportajda,  vatandaşların ticari ve bireysel fark etmeksizin tüm taleplerini 7 gün ve 24 saat  esasına göre internet ve çağrı merkezi kanalıyla alabilecek ve bankalara  iletebilecek bir yapı oluşturduklarını belirtmişti.

BDDK 29 Mayıs’ta duyurduğu kararında "şikayetlere ilişkin inceleme  süreçleri kesintisiz devam etmektedir" ifadesine yer vermişti.

Müşteriler,  https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/ ve 0850 222 23 35  numaralı çağrı merkezi üzerinden şikayetlerini iletebiliyor. BDDK, müşteri  şikayetlerinin çözümü için takibini sürdürüyor.




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