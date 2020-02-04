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Batı Akdeniz`in ihracatı arttı

04.02.2020 10:19

Son güncelleme : 04.02.2020 10:34
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar, bölgelerinden ocakta yapılan ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,26 artışla 165 milyon 151 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.



AA

Bahar, yaptığı açıklamada, Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz bölgesinden birlik üyelerinin geçen yıl ocakta 159 milyon 931 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Bölgeden bu yılın aynı döneminde yapılan ihracatın yüzde 3,26 artarak 165 milyon 151 bin dolara çıktığını kaydeden Bahar, 2020'nin ilk ayında en fazla ihracatı yaş meyve ve sebze sektörünün gerçekleştirdiğini vurguladı.

Yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,76 artarak 52 milyon 759 bin 552 dolarla ulaştığını aktaran Bahar, şunları kaydetti:

"Bölgemizden 2020 yılı Ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör 39 milyon 17 bin 813 dolarla maden ve metaller sektörü oldu. Batı Akdeniz'den bu dönemde en çok ihracat Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldı. Aynı dönemde Rusya'ya gerçekleşen ihracat yüzde 35,60, Ukrayna'ya yüzde 78,76 ve  Romanya'ya ise yüzde 9,86 oranında artış gösterdi."




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