`Bazı ülkelerin borç yeniden yapılandırmaya ihtiyaçları olabilir`

BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|21.040.589
|% 10,00
|FRIGO
|17,93
|1.936.870
|% 10,00
|ARDYZ
|29,26
|74.202.211
|% 10,00
|DENCM
|8,36
|25.983.085
|% 10,00
|SALIX
|9,80
|618.128
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4450
|8,4873
|% 0,75
|Frank
|6,9830
|7,0251
|% 0,75
|Riyal
|1,7891
|1,7981
|% 0,57
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|5,53
|Altın Gr.
|368
|368
|-4,45
|Cumhuriyet
|2.392
|2.423
|-32,50
|Tam
|2.462
|2.494
|-25,70
|Yarım
|1.201
|1.217
|-16,30
|Çeyrek
|601
|609
|-8,20
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|-0,07
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,02
|B. Petrol
|39,23
|39,23
|-0,56
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem