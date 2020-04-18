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BDDK`dan krediler için yeni düzenleme

18.04.2020 10:47

Son güncelleme : 18.04.2020 10:51
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, krediler için yeni düzenleme yaptı.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklamada, Kurulun 18 Nisan 2020 tarihli toplantısında, 18 Nisan 2020 tarihli ve  24049440- 010.99-E.6681 sayılı yazının incelenmesi neticesinde, krediler için bazı kararlar alındığı belirtildi.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanılan sürecin  ekonomiye, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisinin mümkün olan en az  seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların en etkin  şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla bazı düzenlemelere gidildiği ifade  edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93'üncü ile 43'üncü  maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bankaların, 1 Mayıs 2020'den başlamak üzere  haftalık bazda Aktif Rasyosu (AR) hesaplamalarında kullanılan Aktif Rasyosu (AR)  = Krediler   (Menkul Kıymetler x 0,75 )   ( TCMB Swap x 0,5 ) / TL Mevduat   ( YP  Mevduat x 1,25 ) formülünde; AR'ın pay kısmında yer verilen 'Krediler' kaleminin,  takipteki krediler hariç bankaların bireysel ve ticari müşterilere  kullandırdıkları krediler tutarının toplamını, 'Menkul Kıymetler' kaleminin,  bankalarca satın alınan yurt dışı yerleşiklerce ihraç edilmiş menkul kıymetler ve  hisse senetleri hariç özel sektör tahvil ve bonoları ile Türkiye Cumhuriyeti  hazinesinin ihraç ettiği her türlü borçlanma araçları, kira sertifikaları ve  Eurobondların toplam değerini, 'TCMB Swap' kaleminin, bankaların Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) Swap yoluyla verdikleri yabancı paranın TCMB  alış kurundan hesap edilen Türk lirası(TL) cinsinden toplam değerini ifade  etmesine, AR'ın payda kısmında yer verilen 'TL Mevduat' kaleminin, bankalar  mevduatı hariç tüm TL cinsi mevduat/katılım fonu tutarı toplamını, 'YP Mevduat'  kaleminin, altın ve kıymetli maden hesapları da dahil olmak üzere, bankalarda  tutulan yabancı para(YP) cinsinden mevduat/katılım fonu tutarı toplamını ifade  etmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, AR'ın her ay sonu itibarıyla, o aya ilişkin aylık  ortalamasının mevduat bankaları için yüzde 100'ün, katılım bankaları için yüzde  80'in altına düşmemesine, Kanunun 148'inci maddesinin birinci fıkrasının (a)  bendi uyarınca baz alınacak aykırılık oluşturan aşım tutarının, ilgili ay sonu  itibarıyla AR değeri yüzde 100’ün altında olan bankalar ve yüzde 80’in altında  olan katılım bankaları için, rasyoyu sırasıyla yüzde 100 ve yüzde 80 düzeyine  getirecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanmasına karar verildiği  bildirildi.  






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