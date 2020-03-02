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BDDK`dan yeni düzenleme! 500 milyon TL`yi aşan...

02.03.2020 11:31

Son güncelleme : 02.03.2020 13:59
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, kredi kullanmak isteyen ve cirosu 500 milyon TL`yi aşan şirketlere, 30 Haziran 2021`e kadar derecelendirme notu alma zorunluluğu getirdi.



AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun bankalara gönderdiği karara göre, 500 milyon TL ve üstü ciroya sahip şirketlerin bankalardan kredi kullanabilmek için 30 Haziran 2021 tarihine kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu alması gerekiyor.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikle, kapsamı belirlenen  krediler için, 17 Nisan 2012 tarihli yönetmelikteki şartları sağlayarak yetkilendirilmiş bir kuruluşun verdiği kredi derecelendirme notunun alınması zorunlu tutulmuştu.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, JCR  Avrasya Derecelendirme AŞ, yaptığı başvuru ile 2013 yılından bu yana belirli varlık kategorilerinde yetkilendirilen tek derecelendirme kuruluşu olarak dikkati çekiyor. JCR Avrasya Derecelendirme AŞ'nin derecelendirme notları, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarında kullanılmak üzere risk ağırlıkları, ilgili kredi kalitesi kademesine denk gelecek şekilde eşleştirilmiş bulunuyor.

İlgili yönetmelikle Kurul, yetkili derecelendirme kuruluşları  tarafından verilen derecelendirme notlarının sermaye yeterliliği hesaplamaları  kapsamında hangi kredi kalitesi kademesine tekabül ettiğini de belirliyor.

Böylece BDDK, şirketlerin kredi değerliliğinin daha sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi ve finansal kaynakların daha verimli kullanılmasının  önünü açmayı hedefliyor.

RİSKLERİN DOĞRU BELİRLENMESİ VE ŞEFFAFLIK AMAÇLANIYOR

Analistler, uygulamanın, derecelendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak riskin daha doğru ölçülmesinin yanı sıra finansal sektördeki  derinliğin ve şeffaflığın artırılmasına katkıda bulunacağını belirterek, böylece kredi maliyetlerinin de azalabileceğini ifade etti.

Kaynaklar, JCR Avrasya dışında başka bir kuruluşun da ilgili yönetmelikteki şartları sağlayarak başvurması durumunda yetkilendirilmesinin  mümkün olduğunu kaydederek, bu kuruluşun metodolojilerinin ilgili maddedeki şartları taşıması halinde, kuruluş tarafından verilen notlar da sermaye  yeterliliği oranının hesaplanmasında benzer şekilde eşleştirilebileceğini  söyledi.

25 Nisan 2013 tarihli BDDK kararı ile 21 Haziran 2012 tarihli başvuruya istinaden yetkilendirilen JCR Avrasya'nın ortaklık yapısı, 17 Ocak 2020'deki Genel Kurul'da onaylanarak değişmiş ve şirketin hisselerinin çoğunluğu Türk finans sektörünün öncü kurumları tarafından devralınmıştı.

Devir sonrası, JCR Avrasya'nın en büyük hissedarı yüzde 18,5 ile Borsa İstanbul AŞ olmuştu. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği ile 17 Türk bankası, JCR Avrasya'nın toplam yüzde  66,5'lik payına sahip olurken, hisselerin yaklaşık yüzde 15'lik kısmı ise halen Japan Credit Rating Agency Ltd'de bulunuyor.




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