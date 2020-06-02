Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine yeni tip corona virüs süreci nedeniyle kolaylık sağladı.
BDDK`dan zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine kolaylık
02.06.2020 08:41
Son güncelleme : 02.06.2020 08:41
AA
BDDK'nın Resmi Gazetede bugün yayımlanan kararı ile 10 yıldır işlem görmeyen hesaplar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmeden önce başvuru yapmak için tanınan son tarih 3 ay uzatıldı.
2009 yılından itibaren hareket görmeyen, zaman aşımına uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap ya da hak sahipleri için son başvuru tarihi 15 Haziran'dan 15 Eylül'e ertelendi.
Bu süre sonunda hesap sahipleri veya mirasçıları tarafından aranmayan tutarlar ise 30 Eylül'e kadar TMSF'ye devredilebilecek.
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|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
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|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
|
|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
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|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
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|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
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|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
|8,4749
|8,5174
|% -0,04
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|Frank
|7,0504
|7,0928
|% -0,09
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|Riyal
|1,8067
|1,8157
|% -0,09
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-1,98
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|Altın Gr.
|380
|380
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.501
|-7,60
|
|Tam
|2.533
|2.574
|-7,90
|
|Yarım
|1.236
|1.260
|-3,80
|
|Çeyrek
|618
|628
|-1,90
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|Gümüş.Ons
|18,18
|18,21
|-0,10
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|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,02
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|B. Petrol
|38,77
|38,77
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