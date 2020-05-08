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BDT`ye ihracat ocak-nisan döneminde arttı

08.05.2020 11:39

Son güncelleme : 08.05.2020 11:39
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri ve önemli ihraç pazarlarındaki talep daralmaları Türkiye`nin dış satımını olumsuz etkilerken, ocak-nisan döneminde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine gerçekleştirilen ihracat arttı.



AA

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye yılın dört ayında 10 farklı ülke grubuna ihracat gerçekleştirdi.

Ülkenin ihracatı ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre  yüzde 13,6 azalarak 51 milyar 741 milyon 747 bin dolara geriledi.

Bu dönemde ülke grupları bazında ihracatı ihracatı en çok düşen Avrupa  Birliği (AB) olurken, BDT ülkeleri ise ihracatın arttığı tek ülke grubu olarak ön  plana çıktı.

AB'YE İHRACATTA 22 SEKTÖRDE AZALIŞ

Geleneksel ihracat pazarı AB'ye dış satım ocak-nisan döneminde 2019'un  aynı aylarına göre yüzde 18,3 azalarak 22 milyar 769 milyon 502 bin dolara düştü.

AB'ye 27 sektörden ürün satılırken, bunların 22'sinde ihracat geriledi  ve 5'inde ise yükseldi.

Söz konusu dönemde oransal bazda AB'ye ihracatını en fazla yükselten  sektör mücevher oldu. Mücevher sektörünün AB'ye dış satımı yüzde 55 artarak 434,8  milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu sektörü, ihracatını yüzde 37 yükselterek 575,4 milyon dolarlık ürün  satan fındık ve mamulleri ve yüzde 31 artırarak 244,8 milyon dolarlık dış satım  yapan yaş meyve ve sebze takip etti.

Meyve ve sebze mamulleri yıllık bazda dış satımını yüzde 25  yükselterek 265,4 milyon dolarlık, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri  sektörü de yüzde 12,2 artırarak 316,5 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Öte yandan, ocak-nisan döneminde 2019'un aynı aylarına kıyasla AB'ye  ihracatta Kovid-19 salgınının etkilerinden en çok etkilenen sektörler ise  ihracatı yüzde 37 düşen diğer sanayi ürünleri, yüzde 35 azalan çelik, yüzde 29  gerileyen otomotiv endüstrisi, yüzde 26 düşen halı ve yüzde 25 azalan tekstil ve  ham maddeleri oldu.

AB'ye bu dönemde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 sektör ise 5,7  milyar dolarla otomotiv endüstrisi, 3,3 milyar dolarla hazır giyim ve  konfeksiyon, 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,7 milyar dolarla  elektrik elektronik ve 1,3 milyar dolarla demir ve demir dışı metaller olarak  sıralandı.

BDT'YE İHRACATTAKİ ORANSAL ARTIŞTA GEMİ VE YAT SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Türkiye'den ihracatının yılın dört ayında ülke grupları arasında tek  arttığı bölge olan BDT'ye bu dönemde 3 milyar 877 milyon 587 bin dolarlık ürün  satılırken, yıllık bazda bu ülkelere ihracat yüzde 5,1 arttı.

Türk ihracatçılar söz konusu dönemde BDT'ye 27 farklı sektörde ihracat  gerçekleştirirken, bunların 17'sinin dış satımı arttı.

Ocak-nisan döneminde geçen yılın dört ayına göre BDT'ye ihracatı  oransal bazda en fazla artan sektör gemi ve yat oldu. Gemi ve yat sektörü bu  dönemde yıllık bazda dış satımını 2 kattan fazla artırarak 10 milyon dolardan,  28,9 milyon dolara yükseltti.

Bu sektörü, dış satımı yüzde 69 artarak 15,9 milyon dolar olan fındık  ve mamulleri, yüzde 33 artışla 85,7 milyon dolara ulaşan çimento cam seramik ve  toprak ürünleri, yüzde 29 yükselişle 347,5 milyon dolara çıkan yaş meyve ve sebze  ve yüzde 18 artarak 411,3 milyon dolar olan makine ve aksamları takip etti.

Yılın dört ayında geçen yılın ocak-nisan dönemine kıyasla ihracatı en  fazla düşen sektörler ise yüzde 45 ile tütün, yüzde 43 ile savunma ve havacılık  sanayisi, yüzde 22 ile deri ve deri mamulleri, yüzde 20 ile kuru meyve ve  mamulleri ve yüzde 10 ile hazır giyim ve konfeksiyon oldu.

BDT'ye bu dönemde en çok ihracat gerçekleştirilen sektör 646,9 milyon  dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu. Bu sektörü makine ve aksamları, yaş  meyve ve sebze, otomotiv endüstrisi ve tekstil ve ham maddeleri takip etti.




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