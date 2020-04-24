Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 29 kuruş zam yapıldı.
Benzin fiyatında 29 kuruş artış
24.04.2020 16:29
Son güncelleme : 24.04.2020 16:48
AA
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 4,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira
olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 4,83 liradan 5,12 liraya, İzmir'de 5 liradan 5,29 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatlarını, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikleri baz alan rafineriler hesaplıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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389,65
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|28,38
|155.478.490
|% 10,00
|
|BANVT
|22,00
|27.145.162
|% 10,00
|
|VANGD
|1,54
|1.148.867
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.776.987
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|11.120.661
|% 9,99
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EUYO
|1,46
|16.499.662
|% -9,32
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|YBTAS
|7.500,00
|76.402
|% -6,12
|
|DOKTA
|26,86
|14.922.481
|% -4,55
|
|GARAN
|8,19
|700.585.759
|% 1,49
|
|ECILC
|4,85
|548.284.685
|% 4,08
|
|ASELS
|26,76
|474.914.739
|% -0,07
|
|SASA
|8,95
|436.396.473
|% 2,64
|
|SOKM
|11,69
|431.148.591
|% 9,97
|
|GUSGR
|3,09
|394.216.397
|% 9,57
|
|ECILC
|4,85
|548.284.685
|% 4,08
|
|PETKM
|3,47
|340.382.951
|% 1,17
|
|TSKB
|1,02
|94.740.086
|% 3,03
|
|GARAN
|8,19
|700.585.759
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5851
|8,6281
|% 0,44
|
|Frank
|7,1237
|7,1666
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8485
|1,8577
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|1,32
|
|Altın Gr.
|388
|389
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.549
|12,20
|
|Tam
|2.553
|2.616
|12,50
|
|Yarım
|1.244
|1.277
|6,10
|
|Çeyrek
|624
|639
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,32
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|22,12
|22,12
|0,79
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