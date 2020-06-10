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Benzin türlerine etanol harmanlama zorunluluğuna kademeli geçiş

10.06.2020 11:41

Son güncelleme : 10.06.2020 11:58
Yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında artan kolonya ve dezenfektan ihtiyacının karşılanması için 3 ay süreyle askıya alınan benzin türlerine yüzde 3 etanol harmanlama zorunluluğu, 1 Temmuz`dan itibaren yüzde 2 olarak uygulanacak.



AA

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) edindiği  bilgiye göre, benzin türlerine etanol harmanlanmasına yönelik yeni bir kurul  kararı alındı.

Enerjide dışa bağımlılığın ve çevre kirliliğinin azaltılması,  sanayinin gelişmesi, kaynak çeşitliliğinin ve istihdamın artırılması için EPDK  tarafından yayınlanan Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ  kapsamında tedarikçiler tarafından benzine yüzde 3 oranında etanol harmanlaması  yapılıyordu. Kovid-19 salgını nedeniyle dezenfektan ve kolonya benzeri sağlık  hijyen ürünü üreticilerinin etanol ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla EPDK, 13  Mart ve 13 Haziran tarihleri arasında benzin türlerine etanol harmanlama  zorunluluğunu askıya aldı. Böylece etanolün dezenfektan ve kolonya üretiminde ham  madde olarak kullanılması sağlandı.

EPDK, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte, ekonomik kalkınmayı  devam ettirmek ve petrol ithalatını azaltmak amacıyla etanol harmanlamasında  kademeli bir geçiş yapılmasına karar verdi.

Bu kapsamda, harmanlama kararının askıya alınma süreci lisans  sahiplerinin kademeli geçiş öncesinde gerekli ayarlamaları yapabilmeleri için 1  Temmuz'a kadar uzatıldı.

Bu tarihten itibaren ise harmanlama uygulamasında kademeli geçiş  sağlanacak ve benzin türlerine etanol harmanlanması 1 Temmuz ve 1 Eylül 2020  tarihleri arasında yüzde 2 olarak uygulanacak.

Bu kararla, Türkiye'de üretilen etil alkolün petrol piyasasında  kullanılırken, salgın nedeniyle ihtiyaç duyulan dezenfektan ve kolonya gibi  temizlik ürünlerinin temininde de herhangi bir aksaklık yaşanmaması hedefleniyor.

Uygulamada, 1 Eylül sonrasında ise yüzde 3'lük harmanlamayla eski  orana dönülmesi bekleniyor.




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