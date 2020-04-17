Benzinin litre fiyatına 15, motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam geldi.
Benzin ve motorin fiyatlarında artış
17.04.2020 16:35
Son güncelleme : 17.04.2020 16:41
AA
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan aldığı bilgiye göre, söz konusu artışlar pompa fiyatlarına bu gece yarısı itibarıyla yansıyacak.
Başkent Ankara'da ortalama 5,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,39 lira
olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,10 liradan 5,25 liraya, İzmir'de 5,27 liradan 5,42 liraya yükselecek.
Ankara'da ortalama 5,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,08 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,19 liradan 5,29 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:2798.138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 1.888,96
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:276,9164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0284
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:277,5146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0187
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:27377,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -5,84
|Açılış
|: 377,93
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.743.899
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|MAALT
|66,10
|6.948.164
|% 9,98
|
|AYCES
|17,54
|776.016
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,41
|11.256.146
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,39
|8.940.369
|% -5,83
|
|PGSUS
|51,15
|1.363.247.506
|% 2,46
|
|GARAN
|8,49
|764.687.910
|% 2,91
|
|THYAO
|10,46
|745.394.934
|% 2,95
|
|ASELS
|27,16
|615.710.215
|% 1,88
|
|AKBNK
|5,82
|517.518.455
|% 3,01
|
|KARSN
|1,50
|197.291.653
|% 8,70
|
|YKBNK
|2,01
|256.203.754
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,67
|77.945.918
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,22
|112.603.103
|% 3,39
|
|IHLGM
|1,06
|99.633.013
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6067
|8,6498
|% -0,21
|
|Frank
|7,1169
|7,1598
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8339
|1,8431
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-17,87
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,33
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.498
|2.558
|-38,70
|
|Yarım
|1.213
|1.243
|-20,70
|
|Çeyrek
|609
|622
|-10,30
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,33
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|27,84
|27,84
|0,02
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:38RTALB
Yüzde 9.46 oranında artışla 10.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 229, 803 adet işlem
-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1923, 7 artarak (% 2.11 ) 92, 967
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YKSLN, EGCYH, EKIZ, BALAT, YBTAS, EGCEY, SAFKR, EGCYO
-
16:36
EKIZ, VAKFN, VKFYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:36
PNSUT, ULUSE, SELEC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında