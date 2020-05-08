Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş, motorinin litre fiyatına 13 kuruş zam geldi.
Benzin ve motorin fiyatlarında artış
08.05.2020 16:57
Son güncelleme : 08.05.2020 17:04
AA
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,80 lira
olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,51 liradan 5,66 liraya, İzmir'de 5,68 liradan 5,83 liraya yükselecek.
Ankara'da ortalama 5,23 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,36 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,15 liradan 5,28 liraya, İzmir'de 5,25 liradan 5,38 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:4998.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
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|Açılış
|: 98.903
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|Önceki Kapanış
|: 98.399
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99.514
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
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|Değişim
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7,6416
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|Değişim
|: 0,41%
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|Açılış
|: 394,45
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|Önceki Kapanış
|: 392,85
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396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|143,00
|1.094.348
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|KUTPO
|15,97
|6.025.673
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.560.214
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.525.667
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,26
|237.029.660
|% -7,60
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|KOZAA
|11,41
|185.453.421
|% -6,55
|
|KRDMD
|2,52
|977.349.759
|% -3,08
|
|GARAN
|7,96
|686.414.133
|% -0,75
|
|HALKB
|5,35
|560.622.150
|% 3,08
|
|AFYON
|2,86
|560.133.174
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,53
|556.115.197
|% 5,69
|
|KRDMD
|2,52
|977.349.759
|% -3,08
|
|AFYON
|2,86
|560.133.174
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,12
|378.974.715
|% -0,47
|
|ISFIN
|3,53
|556.115.197
|% 5,69
|
|IHLGM
|1,12
|134.032.204
|% 5,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7942
|8,8383
|% 0,25
|
|Frank
|7,3067
|7,3507
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8925
|1,9020
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-0,08
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.575
|6,40
|
|Tam
|2.593
|2.642
|6,60
|
|Yarım
|1.265
|1.292
|3,20
|
|Çeyrek
|631
|646
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,55
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|29,97
|29,97
|0,51
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