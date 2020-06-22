Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 24, motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam geldi.
Benzin ve motorinde fiyat artışı
22.06.2020 16:40
Son güncelleme : 22.06.2020 16:47
AA
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,21 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,45 lira
olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 6,15 liradan 6,39 liraya, İzmir'de 6,21 liradan 6,45 liraya yükselecek.
Öte yandan Ankara'da ortalama 5,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,94 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,66 liradan 5,89 liraya, İzmir'de 5,74 liradan 5,97 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
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|Açılış
|: 114.701
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|Önceki Kapanış
|: 113.612
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En Düşük
114.267
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En Yüksek
|Değişim
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|: 6,8660
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En Düşük
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|Değişim
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|: 7,6950
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|Açılış
|: 386,62
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|Önceki Kapanış
|: 384,01
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387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|7,70
|19.018.261
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|381.943.837
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|86.508.867
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,17
|37.987.871
|% 9,95
|
|GLRYH
|15,36
|30.389.044
|% 9,95
|
|UZERB
|4,33
|345.154
|% -9,98
|
|TSGYO
|3,40
|21.644.837
|% -7,10
|
|GSRAY
|3,02
|292.600.454
|% -7,08
|
|SNPAM
|7,39
|15.779.885
|% -6,22
|
|NIBAS
|9,00
|17.386.580
|% -6,05
|
|GARAN
|8,54
|1.892.708.290
|% 2,52
|
|VAKBN
|5,42
|1.511.531.301
|% 2,65
|
|HALKB
|6,49
|1.155.521.099
|% 6,22
|
|THYAO
|12,69
|1.113.500.714
|% 1,36
|
|AKBNK
|6,16
|862.157.689
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,91
|654.051.404
|% 3,24
|
|VAKBN
|5,42
|1.511.531.301
|% 2,65
|
|GARAN
|8,54
|1.892.708.290
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,94
|605.510.611
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,45
|453.014.057
|% 2,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4703
|8,5128
|% 0,50
|
|Frank
|7,1820
|7,2253
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|15,61
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.510
|2.523
|37,10
|
|Tam
|2.576
|2.587
|36,00
|
|Yarım
|1.255
|1.266
|18,60
|
|Çeyrek
|630
|634
|9,30
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,02
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,07
|
|B. Petrol
|42,22
|42,22
|0,03
|