Bu geceden itibaren benzinde 37, motorinde 32 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Benzin ve motorine zam geliyor
08.06.2020 10:41
Son güncelleme : 08.06.2020 10:41
Gece yarısından itibaren benzinin litresinde 37, motorinde 32 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
10:25110.711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 688,80
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
110.733
En Düşük
110.157
10:256,7820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7970
|
6,7823
En Düşük
6,7485
10:257,6683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0371
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6700
|
7,6861
En Düşük
7,6183
10:25369,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,46
|Açılış
|: 369,26
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
369,92
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|45.521.201
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.218.852
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|976.500
|% 9,98
|
|EGCEY
|1,22
|176.078
|% 9,91
|
|GLRYH
|8,88
|1.779.738
|% 9,90
|
|TKURU
|15,30
|17.090
|% -10,00
|
|CASA
|20,78
|57.332
|% -9,97
|
|SODSN
|11,71
|32.378
|% -9,85
|
|ATSYH
|1,60
|13.280
|% -9,09
|
|KPHOL
|3,17
|22.190
|% -8,12
|
|GARAN
|8,36
|267.375.280
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,73
|239.850.694
|% 5,49
|
|GSRAY
|3,66
|157.326.972
|% 4,87
|
|THYAO
|12,81
|146.512.017
|% 0,71
|
|TUPRS
|90,45
|101.864.557
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,73
|239.850.694
|% 5,49
|
|IHLGM
|1,35
|30.727.096
|% 3,05
|
|ODAS
|2,04
|15.107.855
|% 0,49
|
|ADESE
|1,64
|10.723.695
|% 1,23
|
|BNTAS
|3,48
|19.855.251
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5738
|8,6168
|% 0,34
|
|Frank
|7,0084
|7,0506
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8008
|1,8098
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|7,43
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.395
|2.430
|-17,00
|
|Tam
|2.466
|2.509
|-10,10
|
|Yarım
|1.203
|1.219
|-10,40
|
|Çeyrek
|602
|610
|-5,20
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,05
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|0,47
|