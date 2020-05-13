Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş indirime gidilecek.
Benzinde 19 kuruş indirim
13.05.2020 16:10
Son güncelleme : 13.05.2020 16:16
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,80 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,61 lira
olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 5,66 liradan 5,47 liraya, İzmir'de 5,83 liradan 5,64 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:01100.738
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
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|Açılış
|: 99.705
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|Önceki Kapanış
|: 99.616
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100.865
En Düşük
99.443
16:016,9769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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|Değişim
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|: 0,59%
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|Açılış
|: 385,43
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|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,51
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.280.419
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.013.918
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|881.273
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.253
|% 10,00
|
|RODRG
|2,53
|791.250
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|85.824.646
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|IZFAS
|2,35
|2.332.327
|% -9,27
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|ASELS
|28,94
|1.577.712.964
|% 5,54
|
|ECILC
|5,96
|534.983.302
|% 9,96
|
|THYAO
|10,72
|496.908.156
|% 0,75
|
|ISFIN
|3,87
|493.868.546
|% 3,75
|
|GARAN
|7,98
|470.736.550
|% 0,88
|
|KRDMD
|2,49
|445.856.697
|% 4,18
|
|EKGYO
|1,31
|168.064.387
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,87
|493.868.546
|% 3,75
|
|YKBNK
|2,21
|266.241.811
|% 1,38
|
|ODAS
|1,87
|198.783.820
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5680
|8,6110
|% 0,18
|
|Frank
|7,1811
|7,2244
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8519
|1,8612
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|8,64
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.512
|1,50
|
|Tam
|2.543
|2.577
|1,50
|
|Yarım
|1.241
|1.260
|0,70
|
|Çeyrek
|620
|630
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,57
|15,60
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
|
|B. Petrol
|30,04
|30,04
|0,06
|
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