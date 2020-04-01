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Benzinde 8 kuruş artış, otogazda 95 kuruş indirim!

01.04.2020 18:11

Son güncelleme : 01.04.2020 18:21
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapılacak, otogazda ise 95 kuruş indirime gidilecek.



AA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS)  alınan bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,12 liradan satılan benzinin  litre fiyatı 5,20 lira olacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da ise 5,03 liradan  5,11 liraya çıkacak.

Otogazın litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 3,43 liradan 2,48 liraya  inecek. Otogazın litre fiyatı İstanbul'da 3,41 liradan 2,46 liraya, İzmir'de ise  3,40 liradan 2,45 liraya düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki  işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz  alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar,  rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler  gösterebiliyor.

Otogazda da fiyatlar şehirlerin yanı sıra akaryakıt istasyonu ve  dağıtım depoları bazında değişiklik gösteriyor.





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