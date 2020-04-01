Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapılacak, otogazda ise 95 kuruş indirime gidilecek.
Benzinde 8 kuruş artış, otogazda 95 kuruş indirim!
01.04.2020 18:11
Son güncelleme : 01.04.2020 18:21
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,20 lira
olacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da ise 5,03 liradan 5,11 liraya çıkacak.
Otogazın litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 3,43 liradan 2,48 liraya inecek. Otogazın litre fiyatı İstanbul'da 3,41 liradan 2,46 liraya, İzmir'de ise 3,40 liradan 2,45 liraya düşecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Otogazda da fiyatlar şehirlerin yanı sıra akaryakıt istasyonu ve dağıtım depoları bazında değişiklik gösteriyor.
18:0589.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
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|Açılış
|: 88.286
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En Yüksek
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|: 0,0000
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7,2611
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|Değişim
|: 1,88%
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|Açılış
|: 342,10
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|Önceki Kapanış
|: 335,77
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342,33
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|128.976
|% 10,00
|
|UFUK
|3,09
|60.667
|% 9,96
|
|DOKTA
|16,79
|6.096.053
|% 9,95
|
|TDGYO
|2,29
|1.372.127
|% 9,57
|
|MARKA
|1,05
|7.680.948
|% 9,38
|
|PEKGY
|2,43
|27.504.943
|% -10,00
|
|TMPOL
|4,68
|12.894.747
|% -10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.552.748
|% -10,00
|
|GEDZA
|6,98
|3.093.031
|% -9,94
|
|BNTAS
|2,63
|71.247.251
|% -9,93
|
|PGSUS
|35,88
|457.553.849
|% 4,91
|
|IHLGM
|1,07
|288.489.786
|% 1,90
|
|ODAS
|1,41
|283.886.870
|% 3,68
|
|HUBVC
|19,81
|227.112.475
|% -2,99
|
|NATEN
|15,84
|95.088.841
|% -3,00
|
|IHLGM
|1,07
|288.489.786
|% 1,90
|
|ODAS
|1,41
|283.886.870
|% 3,68
|
|BNTAS
|2,63
|71.247.251
|% -9,93
|
|ULUUN
|4,41
|71.813.415
|% 2,56
|
|PGSUS
|35,88
|457.553.849
|% 4,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2742
|8,3157
|% 1,05
|
|Frank
|6,8811
|6,9225
|% 0,39
|
|Riyal
|1,7723
|1,7812
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.589
|11,00
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,63
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,01
|14,06
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,02
|3,02
|0,04
|
|B. Petrol
|25,32
|25,32
|-1,03
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 88, 739 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 10, 593.00 milyon TL de
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17:59BURVA
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 710 adet işlem
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17:58PEKGY
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 466, 157 adet işlem
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17:56KFEIN
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 278, 209 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -827, 75 kaybederek (% -0.98 ) 84, 026