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BES`in büyüklüğü 150 milyar lirayı aştı

06.08.2020 11:15

Son güncelleme : 06.08.2020 11:15
Bireysel Emeklilik Sistemi`nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 141 milyar 492,3 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 10 milyar 93,7 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 151 milyar 586 milyon liraya ulaştı.



AA

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini  hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek  yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim  2003'te başlayarak 17. yılına doğru emin adımlarla ilerliyor.

BES'TEN EMEKLİ SAYISI 127 BİN 72’Yİ BULDU

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri  otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES istatistikleri" ve "OKS  istatistikleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

AA muhabirinin EGM temel gösterge verilerinden derlediği bilgilere  göre, 24 Temmuz itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 844 bin 105 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 121 milyar 909,7 milyon  lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 19 milyar 582,6 milyon lira olarak  gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon  tutarının toplam büyüklüğü 141 milyar 492,3 milyon lira oldu.

Aynı dönem itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 127 bin 72'ye  ulaştı.

KATILIMCILARIN TOPLAM FON TUTARININ 107 MİLYAR LİRASI FAİZLİ FONLARDA

BES katılımcı fon tutarının 103 milyar 737,3 milyon lirası faizli  fonlarda, 18 milyar 172,4 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken,  devlet katkısı fon tutarının 17 milyar 976,5 milyon lirası faizli, 1 milyar 606,1  milyon lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor.

OKS'deki 5 milyon 494 bin 893 çalışanın biriktirdiği 10 milyar 93,7  milyon TL'lik fon tutarının ise 3 milyar 715,8 milyon lirası faizli fonlarda, 6  milyar 377,9 milyon lirası faizsiz fonlarda yer alıyor.

Böylelikle BES ve OKS toplam katılımcı fon tutarının 107 milyar 453,1  milyon lirası faizli, 24 milyar 550,3 milyon lirası faizsiz fonlarda  değerlendiriliyor.

OKS'DE ÇALIŞANLARIN BİRİKİMİ YAKLAŞIK 2 MİLYAR LİRA ARTIŞ KAYDETTİ

2019 yıl sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 871 bin 132,  katılımcıların fon tutarı da 101 milyar 883,9 milyon lira olarak kaydedilmişti.  Söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 17 milyar 262,2 milyon lira, emekli  olanların sayısı da 113 bin 302 olarak gerçekleşmişti. Aynı dönemde OKS'ye  bakıldığında, çalışanların biriktirdiği fon tutarı 8 milyar 194,4 milyon TL  olmuştu.

Böylelikle 2019'un sonundan bu yana geçen sürede, katılımcı fon tutarı  20 milyar 25,8 milyon lira ve devlet katkısı fon tutarı 2 milyar 320,4 milyon  lira artış gösterdi. Emekli olanların sayısı da 13 bin 770 kişi arttı.

OKS'de ise 2019 sonu ile 24 Temmuz verileri kıyaslandığında,  çalışanların biriktirdiği fon tutarı 1 milyar 899,3 milyon liralık artış  kaydetti.

Bu arada, katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının  toplam büyüklüğü olan 141 milyar 492,3 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme  dahil olanların biriktirdiği 10 milyar 93,7 milyon lira dikkate alındığında,  sistemin toplam büyüklüğü 151 milyar 586 milyon liraya ulaştı.




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