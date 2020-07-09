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Bitcoin 9,400 dolar sınırına yükseldi

09.07.2020 09:00

Son güncelleme : 09.07.2020 09:00
Yukarı yönlü hareketlerini sürdüren Bitcoin 9,400 dolar sınırına yükselince kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de yeniden 75 milyar doları, toplam piyasa hacmi de 275 milyar doları aştı.



DHA

Kripto para piyasalarındaki genel yükseliş eğilimine bağlı olarak, son 24 saatte en büyük 100 birimin yalnızca 13'ü gerilerken, gerileyen birimlerin iki tanesi ilk 10 birim arasında yer aldı.

Bu gelişmelerle, 1 Haziran'daki 10,377 dolardan hızla 9,000 dolar sınırına düşen ve Salı günün ilk saatlerinde bir ara 9,375 doları gören Bitcoin, Perşembe gününün ilk saatlerinde de 9,450 doları gördükten sonra, son 24 saatte yüzde 1.13 artışla 9,388 dolara döndü.

Toplam 5,708 kripto para biriminin işlem gördüğü 22,800 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 12 milyar dolar artışla 64 milyar dolardan 76 milyar dolara yükseldi. Böylece toplam piyasa hacmi 275 milyar dolar olarak hesaplandı. Toplam piyasa hacminin yüzde 62.8'ini Bitcoin oluşturuyor.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1.13 artışla 9,388.89 dolar,

2.Ethereum yüzde 2.22 artışla 245.20 dolar,

3.Tether yüzde 0.07 düşüşle 0.99 dolar,

4.XRP yüzde 2.40 artışla 0.20 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.50 artışla 241.52 dolar,

6.Bitcoin SV yüzde 1.25 artışla 187.49 dolar,

7.Cardano yüzde 6.28 düşüşle 0.12 dolar,

8.Litecoin yüzde 1.44 artışla 44.96 dolar,

9.Binance Coin yüzde 1.03 artışla 17.05 dolar,

10.Crypto.com Coin yüzde 3.53 artışla 0.14 dolardan işlem görüyordu.

En yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin'deki iniş-çıkışların yılın en düşük düzeylerine gerilemesinin de etkisiyle, kripto para piyasalarında işlem hacimleri de düştü.

Kripto para piyasaları veri sağlayıcısı CryptoCompare'in araştırmasına göre, kripto para piyasaları toplam işlem hacmi alt sıralamalarda yüzde 36 düşüşle 177 milyar dolara, üst sıralamalarda da yüzde 53 düşüşle 466 milyar dolara geriledi.

CryptoCompare verileri aynı zamanda, kripto türev piyasalarındaki işlem hacimleri de Haziran ayında, yüzde 35.7 düşüşle, 2020 yılındaki aylık en düşü düzey olan 393 milyar dolara indi.

En büyük kripto para piyasası olarak kabul edilen Binance'deki işlem hacmi de yüzde 19.6 düşüşle 41.8 milyar dolara geriledi.

Bu piyasayı, işlem hacmi yüzde 29 düşüşle 40.6 milyar dolara, Coinbase'de de yüzde 38.5 düşüşle 6.86 milyar dolara düştü.




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