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Boeing 2,4 milyar dolar zarar etti

29.07.2020 15:39

Son güncelleme : 29.07.2020 16:31
Boeing, ikinci çeyrekte gerek 737 MAX uçaklarının arıza nedeniyle yere indirilmesinin, gerekse Covid-19 salgının etkisi ile 2 milyar 395 milyon dolar zarar ettiğini bildirdi. Geçen yılın aynı döneminde 2,94 milyar dolar zarar etmişti.



FOREKS

Boeing'in hisse başına zararı 5,21 dolardan 4,2 dolara geriledi. İkinci çeyrekte gelirleri ise 2019'un aynı dönemindeki 15,75 milyar dolardan 11,8 milyar dolara düştü.

Yılın ilk 6 ayında ise net zarar 3 milyar 36 milyon dolar, hisse başına 5,31 dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde zarar 793  milyon dolar, hisse başına 1,40 dolar olmuştu.

Boeing'in ilk 6 ayda cirosu ise 38,67 milyar dolardan 28,72 milyar dolara indi.




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