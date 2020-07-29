Boeing, ikinci çeyrekte gerek 737 MAX uçaklarının arıza nedeniyle yere indirilmesinin, gerekse Covid-19 salgının etkisi ile 2 milyar 395 milyon dolar zarar ettiğini bildirdi. Geçen yılın aynı döneminde 2,94 milyar dolar zarar etmişti.
Boeing 2,4 milyar dolar zarar etti
29.07.2020 15:39
Son güncelleme : 29.07.2020 16:31
FOREKS
Boeing'in hisse başına zararı 5,21 dolardan 4,2 dolara geriledi. İkinci çeyrekte gelirleri ise 2019'un aynı dönemindeki 15,75 milyar dolardan 11,8 milyar dolara düştü.
Yılın ilk 6 ayında ise net zarar 3 milyar 36 milyon dolar, hisse başına 5,31 dolar
seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde zarar 793 milyon dolar, hisse başına 1,40 dolar olmuştu.
Boeing'in ilk 6 ayda cirosu ise 38,67 milyar dolardan 28,72 milyar dolara indi.
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|BURVA
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|PKENT
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|
|QNBFB
|80,90
|55.418.302
|% 9,99
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|15.395.297
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|NIBAS
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|POLTK
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|EKGYO
|2,17
|1.077.080.935
|% -2,25
|
|GARAN
|7,14
|933.627.037
|% -3,51
|
|KRDMD
|2,98
|661.324.424
|% -1,65
|
|EKGYO
|2,17
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|% -2,25
|
|TSKB
|1,13
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|% -3,42
|
|IHLAS
|0,89
|210.862.015
|% -1,11
|
|GUSGR
|6,15
|1.400.725.723
|% 3,19
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|KRDMD
|2,98
|661.324.424
|% -1,65
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|9,0320
|9,0773
|% 1,07
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|Frank
|7,5765
|7,6221
|% 0,74
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|Riyal
|1,8546
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|% 0,67
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.960
|1.960
|1,41
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|Altın Gr.
|440
|440
|2,83
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|Cumhuriyet
|2.883
|2.911
|15,50
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|Tam
|2.969
|3.003
|24,90
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|Yarım
|1.441
|1.461
|7,80
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|Çeyrek
|723
|732
|3,90
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|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|0,03
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|B. Petrol
|43,94
|43,94
|0,33
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