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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

17.06.2020 13:15

Son güncelleme : 17.06.2020 13:15
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 değer kaybederek 110.596,98 puana geriledi.



AA

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat  13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 342,68 puan azalarak 110.596,98 seviyesine  inerken, toplam işlem hacmi 8,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,10  azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,79 ile  spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,05 ile turizm oldu.

Analistler, piyasalardaki en kötünün geride kaldığını fiyatlama  eğiliminin devam etmesine karşın salgında ikinci dalga endişeleri ve ekonomiye  ilişkin belirsizliklerin risk unsuru olarak gündemin odağındaki yerini koruduğunu  söyledi.

Çin'in başkenti Pekin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  vakaları nedeniyle konuyla ilgili haber akışının piyasalarda sert dalgalanmalara  neden olabileceğine dikkati çeken analistler, öğleden sonra ABD'de konut  başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın üzerinde  kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadeli yeni hedefin 116.000 seviyesi  olacağını belirterek, gün içi işlemlerde 112.000 direncinin öne çıktığını  kaydetti.





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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNPAM 8,71 5.266.418 % 9,97  
UZERB 4,86 42.749 % 9,95  
EKIZ 14,27 2.036.500 % 9,94  
BAYRK 8,42 14.560.294 % 9,92  
YYAPI 1,33 9.146.696 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5555 8,5984 % -0,34  
Frank 7,1788 7,2221 % 0,12  
Riyal 1,8207 1,8298 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.716 -10,62  
Altın Gr. 378 378 -2,24  
Cumhuriyet 2.459 2.472 -8,50  
Tam 2.524 2.541 -8,70  
Yarım 1.230 1.240 -4,20  
Çeyrek 617 621 -2,20  
Gümüş.Ons 17,43 17,48 0,00  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 0,00  
B. Petrol 40,91 40,91 -0,05  
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