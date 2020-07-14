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Borsa güne düşüşle başladı

14.07.2020 10:12

Son güncelleme : 14.07.2020 10:12
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,24 azalışla 118.113,75 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 284,92 puan ve yüzde 0,24 değer kaybederek  118.113,75 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,23 değer  kaybetti. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,75 ile orman, kağıt ve  basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,90 ile spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün sanayi üretimi verilerinin  mayısta aylık bazda dipten dönüşe işaret etmesi ve cari açığın beklentilere yakın  gerçekleşmesinin ardından günü yüzde 3,13 artışla 118.398,67 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga  endişelerinin arttığı bir ortamda, hastalığın tedavisine ve aşı çalışmalarına  ilişkin iyimser beklentiler ve olumu haber akışının pay piyasalarını  desteklediğini söyledi.

Buna karşın Kovid-19 tedbirlerinin yeniden devreye alınmasının  ekonomik toparlanma sürecini ne şekilde etkileyeceğine ilişkin endişelerin  piyasalarda satış baskısı yarattığını belirterek, ABD-Çin geriliminin  tırmanmasının da risk iştahını azalttığını ifade etti.

Analistler bugün yurt içinde konut satış istatistiklerinin, yurt  dışında ise ABD'de enflasyon, Euro Bölgesi'nde ise sanayi üretimi başta olmak  üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100  endeksi için 117.000 puanın destek, 120.000 puanın ise direnç konumunda  bulunduğunu bildirdi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55118.114
Değişim :  -0,24% |  -284,92
Açılış :  118.114  
Önceki Kapanış :  118.399  
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 5,94 222.786 % 10,00  
MEGAP 5,94 222.786 % 10,00  
KENT 1.134,90 2.127.938 % 9,99  
BFREN 455,80 3.650.958 % 9,99  
PKENT 333,00 390.609 % 9,40  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5819 8,6250 % -0,03  
Frank 7,2651 7,3089 % 0,15  
Riyal 1,8247 1,8339 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.801 -1,95  
Altın Gr. 398 398 0,19  
Cumhuriyet 2.588 2.609 1,60  
Tam 2.666 2.677 1,70  
Yarım 1.294 1.309 0,80  
Çeyrek 647 656 0,40  
Gümüş.Ons 19,01 19,05 -0,03  
Gümüş Gr. 4,20 4,20 -0,01  
B. Petrol 42,30 42,30 -0,42  
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