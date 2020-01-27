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Borsa güne düşüşle başladı

27.01.2020 10:12

Son güncelleme : 27.01.2020 13:21
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,17 azalarak 120.711,70 puana düştü.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.430,05 puan ve yüzde 1,17 değer  kaybederek 120.711,70 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 2,15 ve holding  endeksi yüzde 1,04 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kaybettiren yüzde 3,28 ile  ulaştırma, en fazla kazandıran ise yüzde 0,39 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü 120.700-123.900 bandında dalgalı bir seyir  izledikten sonra günü yüzde 0,33 azalışla 122.142 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel güven endeksleri, reel kesim  güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanımı verilerinin, yurt dışında Almanya, IFO İş Dünyası Güven Endeksi ve ABD'de 1. el konut satışları ile Dallas  Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 119.700 seviyesinin  destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 124.500'ün orta vadeli görünüm  açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05119.689
Değişim :  -0,09% |  -112,15
Açılış :  120.586  
Önceki Kapanış :  119.802  
En Yüksek
120.741 En Düşük
119.506
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AFYON 8,25 460.880.768 % 19,91  
DESA 5,49 45.010.749 % 19,87  
ULUSE 36,22 14.627.442 % 14,26  
OYLUM 6,37 54.753.389 % 11,95  
GUBRF 10,24 169.531.440 % 10,70  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7377 7,7765 % 0,33  
Frank 6,0967 6,1335 % 0,22  
Riyal 1,5840 1,5919 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.572 1.572 2,81  
Altın Gr. 301 301 1,67  
Cumhuriyet 1.992 2.022 -3,00  
Tam 1.982 2.032 -3,19  
Yarım 958 983 -1,54  
Çeyrek 481 491 -0,77  
Gümüş.Ons 17,47 17,50 0,01  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,01  
B. Petrol 58,89 58,89 0,08  
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