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Borsa güne düşüşle başladı

27.02.2020 10:08

Son güncelleme : 27.02.2020 10:11
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,04 azalarak 113.975,54 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.195,73 puan ve yüzde 1,04 değer  kaybederek 113.975,54 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,34 ve holding  endeksi yüzde 0,89 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran  yüzde 1,62 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,77 ile spor oldu.

Dün tepki alımlarının güçlenmesi ile toparlanan BIST 100 endeksi, günü  yüzde 0,71 artışla 115.171,27 puandan tamamladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler ve küresel  ekonomiye etkilerinin daha güçlü ve uzun süreli olabileceğine ilişkin tahminler,  dünya borsalarındaki satıcılı seyrin devam etmesine neden oluyor.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kovid-19 konusunda açıklama yapacağı  haberi ile pay piyasalarında sınırlı da olsa toparlanmalar görülmesine karşın,  konuşmanın çözüm ile ilgili yeni bir bilgi içermemesi hayal kırıklığına neden  oldu.

Analistler, Suriye'deki gelişmeler ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber  akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, veri  gündeminde ise ABD'nin 4'üncü çeyrek büyümesinin öne çıktığını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 ve 112.500 seviyelerinin  destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 117.200'ün direnç konumuna  geldiğini söyledi.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVGYO 1,88 20.165.324 % 0,00  
ASUZU 11,05 9.221.228 % 0,00  
ALYAG 0,74 1.071.832 % 0,00  
AVOD 2,30 30.186.298 % 0,00  
DZGYO 4,88 1.730.184 % 0,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9524 7,9923 % 0,42  
Frank 6,3115 6,3495 % 0,57  
Riyal 1,6383 1,6466 % 0,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.651 1.652 15,14  
Altın Gr. 327 327 3,34  
Cumhuriyet 2.149 2.181 -13,00  
Tam 2.136 2.190 -7,30  
Yarım 1.033 1.059 -3,53  
Çeyrek 518 530 -1,77  
Gümüş.Ons 18,07 18,11 0,21  
Gümüş Gr. 3,58 3,59 0,05  
B. Petrol 51,97 51,97 -0,84  
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