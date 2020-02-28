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Borsa güne düşüşle başladı

28.02.2020 10:29

Son güncelleme : 28.02.2020 10:29
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 10 azalarak 99.331,99 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 11.086,38 puan ve yüzde 10,04 değer  kaybederek 99.331,99 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 12,14 ve holding  endeksi yüzde 8,75 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken,  en çok gerileyen ise yüzde 19,13 ile spor oldu.

Dün, dünya borsalarındaki yüzde 4'ü aşan düşüşlere paralel yüzde 4,13  değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1140.418,37 puandan tamamladı.

Analistler, koronavirüs salgını ile ilgili haber akışı ve ekonomiye  olumsuz etkilerinin ilk tahminlerden güçlü olabileceğine ilişkin beklentilerin  dünya borsalarında sert düşüşlere neden olduğunu belirterek, yurt içinde ise  Suriye'deki gelişmelerin risk algısını artırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD'nin kişisel gelir ve  harcamalar verileri ile Suriye'deki gelişmelerin takip edileceğini kaydeden  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi 108.800 ve 107.500 seviyelerinin  destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2019  yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,6 büyümesini bekliyor. Geçen  yılın son çeyreğine ilişkin GSYH beklentilerinin ortalaması yüzde 5,1 olan  ekonomistlerin, 2020 yıl sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde  3,9 düzeyinde belirlendi.




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Cumhuriyet 2.175 2.208 27,00  
Tam 2.165 2.219 29,24  
Yarım 1.046 1.073 14,14  
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