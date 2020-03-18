Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,31 azalarak 84.776,51 puana geriledi.
Borsa güne düşüşle başladı
18.03.2020 10:16
Son güncelleme : 18.03.2020 10:16
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 2.001,17 puan ve yüzde 2,31 değer kaybederek 84.776,51 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,81 ve holding endeksi yüzde 1,97 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,26 taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 4,47 ile turizm oldu.
Dün 82.000 puanın altına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi ve finansal piyasaları desteklemek için alınan tedbirlerin etkisiyle kayıplarının önemli bir kısmını telafi etse de günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,26 değer kaybıyla 86.777,69 puandan tamamladı.
Analistler, küresel piyasalarda yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek, yurt içinde de salgına bağlı ilk ölümün görülmesi ve vaka sayısındaki artışın açılışta piyasaları negatif etkilediğini söyledi.
Bugün Euro
Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 80.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
10:0184.740
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -2.037,60
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
84.777
En Düşük
84.303
10:016,4544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0558
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4575
En Düşük
6,3873
10:017,1096
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0731
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,1109
En Düşük
7,0187
10:01313,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,21
|Açılış
|: 313,31
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
311,24
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|784.641
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|180.404
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|235.874
|% 10,00
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|EREGL
|7,40
|284.211.208
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,27
|34.152.996
|% 0,00
|
|DGKLB
|1,04
|19.262.584
|% 0,00
|
|ECZYT
|7,95
|18.455.082
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% 0,00
|
|EREGL
|7,40
|284.211.208
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,27
|34.152.996
|% 0,00
|
|OZGYO
|0,92
|18.358.163
|% 0,00
|
|DGKLB
|1,04
|19.262.584
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7636
|7,8026
|% 0,99
|
|Frank
|6,6891
|6,7294
|% 0,90
|
|Riyal
|1,7112
|1,7197
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-17,24
|
|Altın Gr.
|312
|312
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,48
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,03
|
|B. Petrol
|28,40
|28,40
|-0,33
|
Seans Raporu
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10:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TOASO, FROTO
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10:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1856, 22 kaybederek (% -2.24 ) 81, 187
-
10:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR
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10:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISBIR, UZERB, EGCYH, HALKS, OZKGY, EGCYO, ECILC, RODRG, DARDL, FLAP