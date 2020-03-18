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Borsa güne düşüşle başladı

18.03.2020 10:16

Son güncelleme : 18.03.2020 10:16
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,31 azalarak 84.776,51 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.001,17 puan ve yüzde 2,31 değer  kaybederek 84.776,51 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,81 ve holding endeksi  yüzde 1,97 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,26 taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 4,47 ile turizm oldu.

Dün 82.000 puanın altına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi ve finansal piyasaları desteklemek için alınan tedbirlerin etkisiyle kayıplarının önemli bir kısmını telafi etse de günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,26 değer kaybıyla 86.777,69  puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınına ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek, yurt içinde de salgına bağlı ilk ölümün görülmesi ve vaka sayısındaki artışın açılışta piyasaları negatif etkilediğini söyledi.

Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde  belirleyici olacağını vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 80.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  -2,35% |  -2.037,60
Açılış :  84.777  
Önceki Kapanış :  86.778  
En Yüksek
84.777 En Düşük
84.303
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADANA 6,82 784.641 % 10,00  
ASLAN 34,76 180.404 % 10,00  
KSTUR 22,00 110 % 10,00  
SANEL 3,63 363 % 10,00  
RTALB 3,63 235.874 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7636 7,8026 % 0,99  
Frank 6,6891 6,7294 % 0,90  
Riyal 1,7112 1,7197 % 0,76  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.511 1.512 -17,24  
Altın Gr. 312 312 -2,58  
Cumhuriyet 2.085 2.117 49,00  
Tam 2.075 2.128 45,22  
Yarım 1.003 1.029 21,87  
Çeyrek 503 515 10,94  
Gümüş.Ons 12,44 12,48 -0,15  
Gümüş Gr. 2,56 2,57 -0,03  
B. Petrol 28,40 28,40 -0,33  
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