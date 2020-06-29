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Borsa güne yatay başladı

29.06.2020 10:09

Son güncelleme : 29.06.2020 10:09
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,09 artışla 114.776,42 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 108,01 puan ve yüzde 0,09 değer kazanarak 114.776,42 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, holding endeksi önceki  kapanış seviyesinden güne başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran  yüzde 0,80 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde dünya borsalarından pozitif ayrışan  Borsa İstanbul'da, yüzde 0,46 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftayı 114.668,41  puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip corona virüs salgınına ilişkin  endişelerin artması nedeniyle konuyla ilgili haber akışının gündemin odağındaki  yerini koruduğunu söyledi.

Bu haftanın veri gündeminde, cuma günü yurt içinde enflasyon ve  ABD'deki istihdam raporunun öne çıktığını bildiren analistler, çarşamba günü  dünya genelinde yayımlanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD  Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının da piyasaların yönü üzerinde etkili  olabileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 seviyesinin  direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05114.668
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  114.668  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INDES 11,05 39.600.565 % 3,13  
HLGYO 2,17 77.150.320 % 0,68  
KLGYO 4,22 25.750.685 % 0,00  
TUKAS 8,99 17.187.753 % 0,00  
CEOEM 3,57 13.483.084 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4596 8,5021 % 0,32  
Frank 7,2147 7,2582 % 0,16  
Riyal 1,8215 1,8307 % -0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.773 0,84  
Altın Gr. 390 390 -0,19  
Cumhuriyet 2.531 2.550 9,80  
Tam 2.605 2.617 10,10  
Yarım 1.265 1.280 4,90  
Çeyrek 633 641 2,40  
Gümüş.Ons 17,84 17,87 0,07  
Gümüş Gr. 3,94 3,94 0,01  
B. Petrol 40,25 40,25 -0,68  
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