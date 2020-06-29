Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,09 artışla 114.776,42 puana yükseldi.
Borsa güne yatay başladı
29.06.2020 10:09
Son güncelleme : 29.06.2020 10:09
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 108,01 puan ve yüzde 0,09 değer kazanarak 114.776,42 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, holding endeksi önceki kapanış seviyesinden güne başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile spor oldu.
Geçen haftanın son işlem gününde dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa
İstanbul'da, yüzde 0,46 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftayı 114.668,41 puandan tamamladı.
Analistler, küresel piyasalarda yeni tip corona virüs salgınına ilişkin endişelerin artması nedeniyle konuyla ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
Bu haftanın veri gündeminde, cuma günü yurt içinde enflasyon ve ABD'deki istihdam raporunun öne çıktığını bildiren analistler, çarşamba günü dünya genelinde yayımlanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.
18:05114.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
0
En Düşük
0
18:056,8552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8577
En Düşük
6,8453
18:057,7178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0242
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7251
En Düşük
7,6775
18:05390,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 390,59
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,50
BIST En Aktif Hisseler
|INDES
|11,05
|39.600.565
|% 3,13
|
|HLGYO
|2,17
|77.150.320
|% 0,68
|
|KLGYO
|4,22
|25.750.685
|% 0,00
|
|TUKAS
|8,99
|17.187.753
|% 0,00
|
|CEOEM
|3,57
|13.483.084
|% 0,00
|
|CEOEM
|3,57
|13.483.084
|% 0,00
|
|KLGYO
|4,22
|25.750.685
|% 0,00
|
|MSGYO
|2,57
|34.625.357
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,02
|442.767.913
|% 0,00
|
|CCOLA
|42,88
|20.235.358
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,60
|586.794.383
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,89
|357.792.317
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,42
|235.802.179
|% 0,00
|
|MPARK
|19,00
|213.451.815
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,60
|586.794.383
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,89
|357.792.317
|% 0,00
|
|ADESE
|1,77
|97.117.584
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,16
|43.248.932
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4596
|8,5021
|% 0,32
|
|Frank
|7,2147
|7,2582
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8215
|1,8307
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|0,84
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.531
|2.550
|9,80
|
|Tam
|2.605
|2.617
|10,10
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|4,90
|
|Çeyrek
|633
|641
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|-0,68
|