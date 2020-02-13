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Borsa güne yatay başladı

13.02.2020 10:07

Son güncelleme : 13.02.2020 10:07
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,04 azalarak 120.000,39 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 48,34 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek  120.000,39 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti, holding  endeksi yüzde 0,03 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde  1,02 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,33 ile kimya, petrol, plastik  oldu.

Borsa İstanbul'da, açıklanan bilançoların da etkisiyle hisse ve sektör  bazlı hareketlerin artması dikkati çekerken, dün bankacılık endeksinin yüzde 1,75  değer kaybetmesine karşın BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,21 artışla 120.048,74  puandan tamamladı. Borsada en fazla kazandıran sektör ise yüzde 3,13 ile  ulaştırma oldu.

Analistler, Suriye'de Rusya ile yaşanan gerilime karşın diplomatik  görüşmelerin devam etmesi ve ABD ile NATO tarafından gelen açıklamaların  Türkiye'yi desteklemesinin piyasalardaki olumsuz havayı sınırladığını belirterek,  ABD askerleri ile Esed rejimi güçleri arasında dün yaşanan gerilim sonrası  taraflardan gelen açıklamaların takip edildiğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde sanayi üretimi ve Almanya ile  ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 121.000 ve 122.500 seviyelerinin direnç, 118.200'ün  destek konumunda olduğunu kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HDFGS 2,95 15.446.823 % 0,00  
GSRAY 2,32 147.916.572 % 0,00  
ODAS 2,21 603.292.830 % 0,00  
TDGYO 2,88 7.512.729 % 0,00  
RAYSG 4,73 4.996.042 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8130 7,8522 % 0,02  
Frank 6,1647 6,2018 % 0,11  
Riyal 1,6085 1,6166 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.574 1.575 7,11  
Altın Gr. 306 306 1,75  
Cumhuriyet 2.016 2.047 1,00  
Tam 2.007 2.058 0,19  
Yarım 970 995 0,09  
Çeyrek 487 498 0,04  
Gümüş.Ons 17,61 17,66 0,14  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,03  
B. Petrol 55,69 55,69 -0,10  
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