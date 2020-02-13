Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,04 azalarak 120.000,39 puana geriledi.
Borsa güne yatay başladı
13.02.2020 10:07
Son güncelleme : 13.02.2020 10:07
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 48,34 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 120.000,39 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,03 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,33 ile kimya, petrol, plastik oldu.
Borsa İstanbul'da, açıklanan bilançoların da etkisiyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin artması dikkati çekerken, dün bankacılık endeksinin yüzde 1,75 değer kaybetmesine karşın BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,21 artışla 120.048,74 puandan tamamladı. Borsada en fazla kazandıran sektör ise yüzde 3,13 ile ulaştırma oldu.
Analistler, Suriye'de Rusya ile yaşanan gerilime karşın diplomatik görüşmelerin devam etmesi ve ABD ile NATO tarafından gelen açıklamaların Türkiye'yi desteklemesinin piyasalardaki olumsuz havayı sınırladığını belirterek, ABD askerleri ile Esed rejimi güçleri arasında dün yaşanan gerilim sonrası taraflardan gelen açıklamaların takip edildiğini söyledi.
Bugünün veri gündeminde, yurt içinde sanayi üretimi ve Almanya ile ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.000 ve 122.500 seviyelerinin direnç, 118.200'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
18:05120.049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
0
En Düşük
0
18:056,0499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0539
En Düşük
6,0401
18:056,5864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,5940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,5914
En Düşük
6,5708
18:05306,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,46
|Açılış
|: 306,11
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
306,63
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,95
|15.446.823
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,32
|147.916.572
|% 0,00
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 0,00
|
|TDGYO
|2,88
|7.512.729
|% 0,00
|
|RAYSG
|4,73
|4.996.042
|% 0,00
|
|HDFGS
|2,95
|15.446.823
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,32
|147.916.572
|% 0,00
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 0,00
|
|TDGYO
|2,88
|7.512.729
|% 0,00
|
|RAYSG
|4,73
|4.996.042
|% 0,00
|
|ASELS
|28,00
|4.075.396.127
|% 0,00
|
|THYAO
|14,82
|3.146.181.484
|% 0,00
|
|HALKB
|7,26
|762.289.917
|% 0,00
|
|GARAN
|11,71
|634.799.159
|% 0,00
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|378.651.921
|% 0,00
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|444.951.035
|% 0,00
|
|THYAO
|14,82
|3.146.181.484
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,93
|533.902.285
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8130
|7,8522
|% 0,02
|
|Frank
|6,1647
|6,2018
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6085
|1,6166
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|7,11
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,66
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|55,69
|55,69
|-0,10
|
Seans Raporu
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