Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,28 artışla 98.449,46 puana çıktı.
Borsa güne yükselişle başladı
24.04.2020 10:11
Son güncelleme : 24.04.2020 10:11
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 278,48 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 98.449,46 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,21 ile metal
ana sanayi oldu.
Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kapalı olan Borsa
İstanbul'da, çarşamba günü yüzde 0,57 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 98.170,98 puandan tamamladı.
Analistler, petrol fiyatlarının seyri ve yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı, kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ile haftalık para
ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 ve 96.400 seviyelerinin kısa vadede önemli destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, 99.000 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
0
En Düşük
0
18:056,9803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0357
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
18:057,4934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0038
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5254
En Düşük
7,4769
18:05388,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,45
|Açılış
|: 388,04
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
388,95
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|THYAO
|10,37
|447.232.577
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,13
|75.958.600
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|THYAO
|10,37
|447.232.577
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,13
|75.958.600
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 0,00
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,00
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 0,00
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,00
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5764
|8,6194
|% 0,34
|
|Frank
|7,1066
|7,1494
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8503
|1,8596
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-2,95
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.549
|12,20
|
|Tam
|2.553
|2.616
|12,40
|
|Yarım
|1.244
|1.277
|6,00
|
|Çeyrek
|624
|639
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,30
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|21,77
|21,77
|0,44
|