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Borsa güne yükselişle başladı

24.04.2020 10:11

Son güncelleme : 24.04.2020 10:11
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,28 artışla 98.449,46 puana çıktı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 278,48 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak  98.449,46  puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken holding endeksi yüzde  0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83  ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,21 ile metal ana sanayi oldu.

Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kapalı olan  Borsa İstanbul'da, çarşamba günü yüzde 0,57 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü  98.170,98 puandan tamamladı.

Analistler, petrol fiyatlarının seyri ve yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu  belirterek, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)  yayımlayacağı, kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ile haftalık  para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven  endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 ve 96.400 seviyelerinin kısa  vadede önemli destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, 99.000 puanın  direnç olarak öne çıktığını söyledi.

 




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  98.171  
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0 En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YKSLN 7,12 17.152.467 % 0,00  
SEYKM 11,30 797.374 % 0,00  
SASA 8,72 685.802.416 % 0,00  
THYAO 10,37 447.232.577 % 0,00  
TEKTU 1,13 75.958.600 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5764 8,6194 % 0,34  
Frank 7,1066 7,1494 % 0,28  
Riyal 1,8503 1,8596 % 0,49  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.728 1.729 -2,95  
Altın Gr. 388 388 1,79  
Cumhuriyet 2.487 2.549 12,20  
Tam 2.553 2.616 12,40  
Yarım 1.244 1.277 6,00  
Çeyrek 624 639 3,00  
Gümüş.Ons 15,26 15,30 0,03  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,02  
B. Petrol 21,77 21,77 0,44  
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