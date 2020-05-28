Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa güne yükselişle başladı

28.05.2020 10:03

Son güncelleme : 28.05.2020 10:21
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,66 artışla 105.642,72 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 689,22 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak  105.642,72 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,49 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile metal  eşya, makina, en çok gerileyen ise 1,24 ile turizm oldu.

Dün özellikle ulaştırma sektörü hisselerinde yoğunlaşan alımlarla  hızlı yükselen BIST 100 endeksi, yüzde 1,87 artarak 104.953,50 puanla 6 Mart'tan  bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün başta ABD'nin birinci çeyrek Gayrisafi Yurt içi  Hasıla (GSYH) verisi olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini  belirterek, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4,8 daralmasının beklendiğini  ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde kısa vadede hedeflerin 106.000 ve  109.500 seviyeleri olabileceğini kaydeden analistler, olası düşüşlerde ise  100.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:04105.903
Değişim :  0,91% |  949,83
Açılış :  105.556  
Önceki Kapanış :  104.954  
En Yüksek
105.945 En Düşük
105.556
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 13,48 1.016.662 % 9,95  
CCOLA 43,30 1.309.782 % 9,45  
SAYAS 3,85 402.544 % 8,15  
PNSUT 22,50 3.774.015 % 6,94  
PENGD 3,69 4.070.550 % 6,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2980 8,3397 % 0,22  
Frank 6,9792 7,0212 % 0,15  
Riyal 1,8006 1,8096 % 0,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.718 8,65  
Altın Gr. 375 375 2,68  
Cumhuriyet 2.436 2.466 19,50  
Tam 2.508 2.530 20,00  
Yarım 1.224 1.237 9,80  
Çeyrek 612 619 4,90  
Gümüş.Ons 17,32 17,35 0,08  
Gümüş Gr. 3,78 3,79 0,02  
B. Petrol 34,14 34,14 -0,60  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru