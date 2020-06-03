Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,77 artışla 108.926.20 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
03.06.2020 10:16
Son güncelleme : 03.06.2020 10:16
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 828,93 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 108.926.20 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 0,98 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta artarken, en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile spor oldu.
Dün, yükselişini üst üste 10'uncu işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77'lik artışla 108.097,27 puandan tamamladı.
Analistler, küresel piyasalarda bol likidite ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin iyimserliğin risk iştahını artırdığını belirtti.
Yatırımcıların pay piyasalarına ilgisinin devam ettiğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde, ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI ile yurt içinde mayıs ayı enflasyonunun öne çıktığını söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 ve 111.600 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.
10:04108.852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 754,63
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.096
En Düşük
108.758
10:046,7288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0236
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,7350
En Düşük
6,6727
10:047,5488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0474
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,5494
En Düşük
7,4561
10:04372,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,24
|Açılış
|: 372,27
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,68
|246.695.591
|% 0,00
|
|AGYO
|1,78
|15.720.906
|% 0,00
|
|BANVT
|24,00
|14.670.046
|% 0,00
|
|ARDYZ
|26,60
|37.030.370
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,18
|87.984.137
|% 0,00
|
|ADESE
|1,68
|246.695.591
|% 0,00
|
|AGYO
|1,78
|15.720.906
|% 0,00
|
|BANVT
|24,00
|14.670.046
|% 0,00
|
|ARDYZ
|26,60
|37.030.370
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,18
|87.984.137
|% 0,00
|
|ASELS
|32,62
|1.541.029.788
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 0,00
|
|GARAN
|8,06
|1.069.369.397
|% 0,00
|
|THYAO
|12,61
|758.224.458
|% 0,00
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,71
|1.215.447.660
|% 0,00
|
|AFYON
|2,95
|704.553.167
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 0,00
|
|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4350
|8,4773
|% 0,64
|
|Frank
|6,9537
|6,9956
|% 0,33
|
|Riyal
|1,7841
|1,7930
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-4,35
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.410
|2.441
|-14,80
|
|Tam
|2.480
|2.505
|-14,90
|
|Yarım
|1.210
|1.226
|-7,40
|
|Çeyrek
|605
|613
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|0,80
|