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Borsa güne yükselişle başladı

03.06.2020 10:16

Son güncelleme : 03.06.2020 10:16
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,77 artışla 108.926.20 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 828,93 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak  108.926.20  puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 0,98 yükseliş  kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta artarken, en fazla kazandıran yüzde 1,68  ile spor oldu.

Dün, yükselişini üst üste 10'uncu işlem gününe taşıyan BIST 100  endeksi, günü yüzde 0,77'lik artışla 108.097,27 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda bol likidite ve ekonomilerin yeniden  açılmasına ilişkin iyimserliğin risk iştahını artırdığını belirtti.

Yatırımcıların pay piyasalarına ilgisinin devam ettiğini aktaran  analistler, bugünün veri gündeminde, ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü  PMI ile yurt içinde mayıs ayı enflasyonunun öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 ve 111.600  seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:04108.852
Değişim :  0,70% |  754,63
Açılış :  108.926  
Önceki Kapanış :  108.097  
En Yüksek
109.096 En Düşük
108.758
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADESE 1,68 246.695.591 % 0,00  
AGYO 1,78 15.720.906 % 0,00  
BANVT 24,00 14.670.046 % 0,00  
ARDYZ 26,60 37.030.370 % 0,00  
CEMAS 1,18 87.984.137 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4350 8,4773 % 0,64  
Frank 6,9537 6,9956 % 0,33  
Riyal 1,7841 1,7930 % 0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.723 1.723 -4,35  
Altın Gr. 372 372 -0,23  
Cumhuriyet 2.410 2.441 -14,80  
Tam 2.480 2.505 -14,90  
Yarım 1.210 1.226 -7,40  
Çeyrek 605 613 -3,70  
Gümüş.Ons 17,88 17,92 -0,18  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 -0,03  
B. Petrol 40,37 40,37 0,80  
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