Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,25 artışla 109.383,75 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
04.06.2020 10:23
Son güncelleme : 04.06.2020 10:23
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 272,41 puan ve yüzde 0,25 değer kazanarak 109.383,75 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,37 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 0,04 ile spor oldu.
Dün yükselişini üst üste 11'inci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 109.111,34 puandan tamamladı.
Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin tedbirlerin hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanma ve hükümetlerden birbiri ardına gelen teşviklerin, küresel piyasalardaki risk iştahını canlı tuttuğunu söyledi.
Bugün yurt içinde haftalık para
ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 ve 111.600 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.
10:07108.845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -266,75
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.384
En Düşük
108.786
10:076,7662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0348
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7665
En Düşük
6,7128
10:077,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5879
En Düşük
7,5332
10:07369,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,03
|Açılış
|: 369,97
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
370,39
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|TKURU
|19,22
|170.462
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EGCYO
|1,25
|524.494
|% 9,65
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|5.697.787
|% -9,95
|
|GLRYH
|7,35
|1.357.538
|% -9,93
|
|PETKM
|3,73
|64.638.477
|% 1,63
|
|GARAN
|8,18
|60.877.827
|% -0,49
|
|GSRAY
|3,53
|47.456.655
|% 5,06
|
|AKBNK
|5,85
|26.201.385
|% 0,00
|
|THYAO
|12,51
|21.482.779
|% -0,16
|
|PETKM
|3,73
|64.638.477
|% 1,63
|
|SKBNK
|1,29
|17.388.102
|% 0,78
|
|GSRAY
|3,53
|47.456.655
|% 5,06
|
|IHLGM
|1,37
|15.983.103
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,65
|18.373.524
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4461
|8,4885
|% -0,03
|
|Frank
|7,0088
|7,0510
|% 0,37
|
|Riyal
|1,7953
|1,8043
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|2,26
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,08
|
|Cumhuriyet
|2.403
|2.434
|7,90
|
|Tam
|2.473
|2.505
|8,10
|
|Yarım
|1.207
|1.223
|3,90
|
|Çeyrek
|603
|611
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,53
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,31
|39,31
|-0,48
|