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Borsa güne yükselişle başladı

05.06.2020 10:07

Son güncelleme : 05.06.2020 10:07
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,55 artışla 110.142,64 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 605,72 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak  110.142,64 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,40 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile tekstil,  deri, tek gerileyen ise yüzde 2,61 ile spor oldu.

Dün yükselişini üst üste 12'nci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi,  günü yüzde 0,39 değer kazancıyla 109.536,92 puandan tamamlamış ve böylece  yaklaşık 3 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu  Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin, piyasalar kapandıktan sonra  yayımlanmasının beklendiğini belirterek, yurt dışında ise ABD'nin istihdam  raporundaki verilerin takip edileceğini söyledi.

Moody's'in son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "B1",  görünümü ise "negatif" olarak belirlediğini anımsatan analistler, teknik açıdan  BIST 100 endeksinde 109.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 111.600  direncinin gündeme geleceğini bildirdi.




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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5177 8,5604 % 0,45  
Frank 7,0457 7,0881 % 0,11  
Riyal 1,7932 1,8022 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.709 -5,08  
Altın Gr. 371 371 -1,13  
Cumhuriyet 2.408 2.439 -8,20  
Tam 2.479 2.510 -8,40  
Yarım 1.210 1.225 -4,10  
Çeyrek 605 613 -2,10  
Gümüş.Ons 17,69 17,72 0,00  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 -0,00  
B. Petrol 40,36 40,36 0,38  
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