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Borsa güne yükselişle başladı

23.06.2020 10:07

Son güncelleme : 23.06.2020 10:07
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,48 artışla 115.740,98 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 550,93 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak  115.740,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,42 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile tekstil,  deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,96 ile spor oldu.

Dün banka hisselerinde yoğunlaşan alışlarla yükseliş eğilimini  sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 1,39 değer kazanarak 115.190,05 puanla 21  Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını yaptı.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avrupa ve ABD'de açıklanacak  Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile ABD'de yeni konut satışlarının öne  çıktığını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.200'ün önemli direnç konumunda  olduğunu, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 116.000 ve 118.000  seviyelerinin gündeme geleceğini belirten analistler, 112.000 puanın ise destek  olarak öne çıktığını kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  115.190  
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0 En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSDHO 2,02 199.587.810 % 0,00  
IHGZT 4,81 13.231.860 % 0,00  
SKBNK 1,34 168.526.986 % 0,00  
OYAYO 7,02 70.439.815 % 0,00  
TSPOR 8,40 967.807.615 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5112 8,5539 % 0,01  
Frank 7,2026 7,2460 % 0,12  
Riyal 1,8195 1,8286 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.751 -4,37  
Altın Gr. 385 385 -0,81  
Cumhuriyet 2.503 2.517 -6,30  
Tam 2.568 2.581 -6,40  
Yarım 1.251 1.262 -3,10  
Çeyrek 628 632 -1,60  
Gümüş.Ons 17,70 17,75 -0,03  
Gümüş Gr. 3,89 3,90 -0,01  
B. Petrol 42,91 42,91 -0,17  
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