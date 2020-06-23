Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,48 artışla 115.740,98 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
23.06.2020 10:07
Son güncelleme : 23.06.2020 10:07
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 550,93 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 115.740,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,42 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,96 ile spor oldu.
Dün banka hisselerinde yoğunlaşan alışlarla yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 1,39 değer kazanarak 115.190,05 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını yaptı.
Analistler, bugünün veri gündeminde Avrupa ve ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile ABD'de yeni konut satışlarının öne çıktığını söyledi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.200'ün önemli direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 116.000 ve 118.000 seviyelerinin gündeme geleceğini belirten analistler, 112.000 puanın ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.
18:05115.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
0
En Düşük
0
18:056,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8594
En Düşük
6,8383
18:057,7269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7316
En Düşük
7,6969
18:05385,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,89
|Açılış
|: 385,39
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|GSDHO
|2,02
|199.587.810
|% 0,00
|
|IHGZT
|4,81
|13.231.860
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,34
|168.526.986
|% 0,00
|
|OYAYO
|7,02
|70.439.815
|% 0,00
|
|TSPOR
|8,40
|967.807.615
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,02
|199.587.810
|% 0,00
|
|IHGZT
|4,81
|13.231.860
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,34
|168.526.986
|% 0,00
|
|OYAYO
|7,02
|70.439.815
|% 0,00
|
|TSPOR
|8,40
|967.807.615
|% 0,00
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 0,00
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 0,00
|
|HALKB
|6,45
|1.403.905.726
|% 0,00
|
|THYAO
|12,58
|1.362.179.113
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 0,00
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 0,00
|
|KARSN
|2,55
|656.346.232
|% 0,00
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,91
|775.747.320
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5112
|8,5539
|% 0,01
|
|Frank
|7,2026
|7,2460
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8195
|1,8286
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-4,37
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|2.503
|2.517
|-6,30
|
|Tam
|2.568
|2.581
|-6,40
|
|Yarım
|1.251
|1.262
|-3,10
|
|Çeyrek
|628
|632
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,75
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,17
|
Seans Raporu
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10:06XU100
Endeks 115, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 23, 538.00 milyon TL de
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10:06DENGE
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10:05OYAYO
Yüzde 7.34 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 002, 400 adet işlem
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10:04CELHA
Yüzde 4.34 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 485 adet işlem
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10:03GSDHO
Yüzde 5.21 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 822, 417 adet işlem