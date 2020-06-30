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Borsa güne yükselişle başladı

30.06.2020 10:13

Son güncelleme : 30.06.2020 10:13
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,50 artışla 116.426,14 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 583,13 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak  116.426,14 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,78 ve holding endeksi yüzde 0,56 yükseliş  kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran  yüzde 1,06 ile elektrik oldu.

Dün açıklanan ekonomik güven endeksinin, haziranda aylık bazda yüzde  19,1 yükselmesi ve bankacık sektörü karlılığındaki artıştan destek bulan Borsa  İstanbul'da, yüzde 1,02 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 115.843,01 puandan  tamamladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından dün  yayımlanan verilere göre, bankacılık sektörünün net karı mayıs itibarıyla  27  milyar 328 milyon liraya ve sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 19,44'e  yükseldi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise  Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini  belirterek, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde  yapacağı sunumun da yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 üzerinde kalıcılık  sağlanması durumunda 118.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini  ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 114.000 puanın destek konumuna  geldiğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSGY 4,00 9.644.680 % 29,62  
USAK 1,68 185.696.524 % 7,69  
SKBNK 1,40 130.538.609 % 0,00  
METRO 1,76 52.325.743 % 0,00  
ZOREN 2,07 443.778.845 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3886 8,4307 % -0,21  
Frank 7,1679 7,2110 % -0,14  
Riyal 1,8219 1,8310 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 0,36  
Altın Gr. 391 391 0,12  
Cumhuriyet 2.531 2.551 -0,20  
Tam 2.605 2.617 -0,20  
Yarım 1.266 1.280 -0,10  
Çeyrek 633 641 0,00  
Gümüş.Ons 17,87 17,90 0,04  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 0,01  
B. Petrol 41,58 41,58 -0,29  
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