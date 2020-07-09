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Borsa güne yükselişle başladı

09.07.2020 10:04

Son güncelleme : 09.07.2020 10:08
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,54 artışla 119.348,84 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 636,33 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak  119.348,84 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,68 yükseldi.  Sektör endekslerinden en fazla kazandıran yüzde 1,25 ile menkul kıymet yatırım  ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 3,41 ile spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün 120.000 puanın üzerini  görmesinin ardından bankacılık hisseleri öncülüğünde gelen satışlarla günü yüzde  0,52 değer kaybıyla 118.712,51 puandan tamamladı.

Analistler, piyasalarda salgında ikinci dalga endişeleri ile pozitif  veriler ve teşviklere dair iyimser beklentilerin fiyatlanmasıyla dalgalı seyrin  sürdüğünü belirterek, Libya ve Suriye meselelerinin de odakta bulunduğunu  kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası'nın yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıya dair haber  akışının izleneceğini aktaran analistler, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya  stoklarının açıklanacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde  kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme  gelebileceğine işaret ederek, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu  kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISDMR 7,49 23.133.840 % 0,00  
VERTU 5,89 18.741.204 % 0,00  
SOKM 13,82 102.129.582 % 0,00  
PSDTC 11,09 6.406.090 % 0,00  
PSDTC 11,09 6.406.090 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6495 8,6929 % 0,31  
Frank 7,2976 7,3416 % 0,26  
Riyal 1,8242 1,8333 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.813 3,41  
Altın Gr. 400 400 0,94  
Cumhuriyet 2.589 2.611 5,20  
Tam 2.665 2.679 5,30  
Yarım 1.294 1.310 2,50  
Çeyrek 647 656 1,30  
Gümüş.Ons 18,84 18,86 0,12  
Gümüş Gr. 4,15 4,16 0,03  
B. Petrol 43,24 43,24 -0,06  
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