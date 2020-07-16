Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,89 artışla 118.792,38 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
16.07.2020 10:08
Son güncelleme : 16.07.2020 10:08
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 1.051,28 puan ve yüzde 0,89 değer kazanarak 118.792,38 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,88 yükseldi. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 2,93 ile ulaştırma olurken, kaybettiren endeks bulunmadığı görüldü.
Yurt içinde dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt içi piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Borsa
İstanbul'da BIST 100 endeksi, salı günü yüzde 0,56 değer kaybıyla 117.741,10 puandan kapandı.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin yeniden devreye alınmasının ekonomik toparlanma sürecini ne şekilde etkileyeceğine ilişkin endişelerin piyasalarda satış baskısı yarattığını belirterek, ABD-Çin geriliminin tırmanmasının da risk iştahını azalttığını ifade etti.
Kovid-19 tedavisine ilişkin olumlu haber akışı ile pozitif gelen verilerin ise pay piyasalarında aşağı yönlü fiyatlamaları dengeleyen unsurlar olarak öne çıktığına işaret eden analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de perakende satışlar ile Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü verilerinin izleneceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 puanın destek, 120.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
18:05117.741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
0
En Düşük
0
18:056,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,9170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8621
En Düşük
6,8490
18:057,8255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8411
En Düşük
7,8167
18:05398,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,42
|Açılış
|: 398,54
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
398,09
BIST En Aktif Hisseler
|ISDMR
|7,40
|11.222.441
|% 1,94
|
|KONYA
|331,00
|104.442.324
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
|
|KONYA
|331,00
|104.442.324
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,91
|93.510.968
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,36
|400.619.237
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 0,00
|
|SISE
|6,29
|1.452.324.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|926.366.453
|% 0,00
|
|THYAO
|11,80
|864.859.225
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|2.252.012.688
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,64
|1.590.826.560
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|419.058.533
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,65
|539.868.128
|% 0,00
|
|ODAS
|2,85
|774.914.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5770
|8,6200
|% -0,32
|
|Frank
|7,2216
|7,2651
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-3,79
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.658
|2.698
|13,00
|
|Tam
|2.668
|2.681
|-4,70
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|-2,30
|
|Çeyrek
|650
|657
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,23
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|-0,31
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, PETKM, TKFEN