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Borsa güne yükselişle başladı

16.07.2020 10:08

Son güncelleme : 16.07.2020 10:08
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,89 artışla 118.792,38 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.051,28 puan ve yüzde 0,89 değer kazanarak  118.792,38 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,88 yükseldi.  Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 2,93 ile ulaştırma olurken,  kaybettiren endeks bulunmadığı görüldü.

Yurt içinde dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla  yurt içi piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Borsa İstanbul'da BIST 100  endeksi, salı günü yüzde 0,56 değer kaybıyla 117.741,10 puandan kapandı.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin yeniden  devreye alınmasının ekonomik toparlanma sürecini ne şekilde etkileyeceğine  ilişkin endişelerin piyasalarda satış baskısı yarattığını belirterek, ABD-Çin  geriliminin tırmanmasının da risk iştahını azalttığını ifade etti.

Kovid-19 tedavisine ilişkin olumlu haber akışı ile pozitif gelen  verilerin ise pay piyasalarında aşağı yönlü fiyatlamaları dengeleyen unsurlar  olarak öne çıktığına işaret eden analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin  sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, Euro  Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de perakende satışlar ile Philadelphia Fed  İş Dünyası Görünümü verilerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 puanın destek,  120.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISDMR 7,40 11.222.441 % 1,94  
KONYA 331,00 104.442.324 % 0,00  
OZKGY 4,91 93.510.968 % 0,00  
OZKGY 4,91 93.510.968 % 0,00  
ODAS 2,85 774.914.197 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5770 8,6200 % -0,32  
Frank 7,2216 7,2651 % -0,11  
Riyal 1,8229 1,8320 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 -3,79  
Altın Gr. 398 398 -0,87  
Cumhuriyet 2.658 2.698 13,00  
Tam 2.668 2.681 -4,70  
Yarım 1.295 1.311 -2,30  
Çeyrek 650 657 -1,10  
Gümüş.Ons 19,19 19,23 -0,20  
Gümüş Gr. 4,23 4,24 -0,04  
B. Petrol 43,48 43,48 -0,31  
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