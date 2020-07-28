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Borsa güne yükselişle başladı

28.07.2020 10:06

Son güncelleme : 28.07.2020 10:06
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,12 artışla 1.197,10 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1,43 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak  1.197,10 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde  0,17 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,09  ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün, endekslerden iki sıfır atılmasının ilk gününde  yüzde 0,31 değer kazanarak 1.195,67 puana çıkarken, işlem gören tüm hisselerin  dahil edildiği BIST TÜM endeksi ise, yüzde 0,53 artarak 1.315,05 puanla kapanış  rekorunu kırdı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt  dışında ise ABD'de tüketici güveni ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip  edileceğini bildirdi.

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın kararları öncesinde, ABD'nin  yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler, yeni tip koronaviürs tedavisine yönelik  haber akışı ve açıklanacak ikinci çeyrek şirket bilançolarının gündemin  odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 1.170 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını  söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.196  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 4,28 15.856.805 % 50,70  
TTKOM 8,20 170.275.533 % 4,17  
YATAS 9,52 63.090.958 % 0,00  
TCELL 15,97 244.755.493 % 0,00  
TEKTU 1,83 77.593.373 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8263 8,8705 % 0,05  
Frank 7,4455 7,4903 % 0,11  
Riyal 1,8288 1,8380 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.939 1.940 -3,18  
Altın Gr. 429 429 0,39  
Cumhuriyet 2.808 2.836 9,30  
Tam 2.892 2.917 9,60  
Yarım 1.404 1.424 4,70  
Çeyrek 704 713 2,30  
Gümüş.Ons 24,43 24,46 -0,15  
Gümüş Gr. 5,41 5,42 -0,01  
B. Petrol 43,97 43,97 0,07  
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