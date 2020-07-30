Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, bayram tatili öncesi açılışta yüzde 0,14 artışla 1.137,17 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
30.07.2020 11:23
Son güncelleme : 30.07.2020 11:23
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 1,63 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 1.137,17 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,23 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,98 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,32 ile ulaştırma oldu.
Dün, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla yüzde 1,49 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.135,55 puandan tamamladı.
Bugün, Kurban Bayramı arifesi olması nedeniyle pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleştirilecek.
Analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD ve Almanya'nın büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.130 puanın destek, 1.170 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.
11:071.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -8,45
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.127
11:076,9851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0112
|Açılış
|: 7,1030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
7,0076
En Düşük
6,9617
11:078,2181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0203
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2611
En Düşük
8,1817
11:07439,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,29
|Açılış
|: 439,32
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|340.728
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|340.728
|% 10,00
|
|BURVA
|85,90
|7.149.915
|% 9,99
|
|PKENT
|954,60
|641.491
|% 9,99
|
|QNBFL
|179,60
|23.235.898
|% 9,98
|
|BFREN
|1.060,20
|3.257.995
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|429.106
|% -10,00
|
|KONYA
|490,60
|24.746.369
|% -6,25
|
|JANTS
|109,70
|6.894.825
|% -4,69
|
|AYES
|4,31
|7.573
|% -4,22
|
|ASELS
|34,84
|347.108.496
|% -1,25
|
|GUSGR
|6,18
|272.021.438
|% -1,44
|
|GARAN
|7,05
|264.041.476
|% -0,70
|
|EKGYO
|2,25
|240.026.062
|% 0,90
|
|AKBNK
|5,30
|143.123.221
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,25
|240.026.062
|% 0,90
|
|IHLGM
|1,72
|106.798.812
|% 1,78
|
|GUSGR
|6,18
|272.021.438
|% -1,44
|
|VKGYO
|3,36
|140.894.499
|% 8,04
|
|KRDMD
|3,00
|124.947.519
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0404
|9,0857
|% -0,09
|
|Frank
|7,6064
|7,6522
|% -0,20
|
|Riyal
|1,8561
|1,8654
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-14,87
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|2.879
|2.921
|-18,20
|
|Tam
|2.966
|3.011
|-18,70
|
|Yarım
|1.440
|1.465
|-9,10
|
|Çeyrek
|722
|735
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|5,20
|5,21
|-0,24
|
|B. Petrol
|43,76
|43,76
|-0,33
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:18XU100
Endeks 1, 130 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 3, 843.00 milyon TL de
-
11:15AKGRT
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 443, 280 adet işlem
-
11:14GYHOL
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 22.28 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 458 adet işlem
-
11:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, SAHOL
-
11:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, ARCLK, EKGYO