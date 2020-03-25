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Borsa güne yükselişle başladı

25.03.2020 10:14

Son güncelleme : 25.03.2020 10:14
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,38 artarak 90.518,91 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.232,69 puan ve yüzde 1,38 değer kazanarak  90.518,91 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,68 ve holding endeksi yüzde 1,55 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,49 ile spor, tek  gerileyen ise yüzde 0,10 ile turizm oldu.

Dün artan küresel risk iştahına paralel yüzde 5,98 değer kazanan BIST  100 endeksi, günü 89.286,22 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın önceki gün açıkladığı sınırsız tahvil alım programı sonrası borsaların, dün tarihi yükselişlerinden birini  kaydettiğini belirterek, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber  akışının ise hala gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Merkez bankaları ve mali politikaların desteğini alan piyasaların, gücünü koruması için ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin azalması gerektiğini  ifade eden analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin  takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin sırasıyla 95.000 ve 100.000  seviyeleri olacağını söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:5590.519
Değişim :  1,38% |  1.232,69
Açılış :  90.519  
Önceki Kapanış :  89.286  
En Yüksek
90.519 En Düşük
90.519
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TOASO 18,12 59.671.648 % 26,74  
ANHYT 5,90 5.700.274 % 21,69  
TAVHL 15,64 35.670.042 % 18,15  
AVISA 14,49 1.225.329 % 14,32  
BRISA 6,75 5.755.515 % 7,45  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6005 7,6386 % 1,06  
Frank 6,5522 6,5917 % 0,66  
Riyal 1,7115 1,7201 % 0,52  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.610 1.613 -9,98  
Altın Gr. 333 334 -2,32  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,46 14,48 0,19  
Gümüş Gr. 2,99 3,01 0,05  
B. Petrol 27,93 27,93 0,78  
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