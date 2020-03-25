Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,38 artarak 90.518,91 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
25.03.2020 10:14
Son güncelleme : 25.03.2020 10:14
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 1.232,69 puan ve yüzde 1,38 değer kazanarak 90.518,91 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,68 ve holding endeksi yüzde 1,55 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,49 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile turizm oldu.
Dün artan küresel risk iştahına paralel yüzde 5,98 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 89.286,22 puandan tamamladı.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın önceki gün açıkladığı sınırsız tahvil
alım programı sonrası borsaların, dün tarihi yükselişlerinden birini kaydettiğini belirterek, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının ise hala gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
Merkez bankaları ve mali politikaların desteğini alan piyasaların, gücünü koruması için ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin azalması gerektiğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin sırasıyla 95.000 ve 100.000 seviyeleri olacağını söyledi.
09:5590.519
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.232,69
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
90.519
En Düşük
90.519
09:556,4081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0141
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,4008
09:556,9397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0097
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
09:55333,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -2,33
|Açılış
|: 333,65
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
332,41
BIST En Aktif Hisseler
|TOASO
|18,12
|59.671.648
|% 26,74
|
|ANHYT
|5,90
|5.700.274
|% 21,69
|
|TAVHL
|15,64
|35.670.042
|% 18,15
|
|AVISA
|14,49
|1.225.329
|% 14,32
|
|BRISA
|6,75
|5.755.515
|% 7,45
|
|ADNAC
|1,84
|8.394.242
|% 0,00
|
|IZMDC
|8,78
|46.106
|% 0,00
|
|TUPRS
|73,85
|179.066.185
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,67
|216.004.498
|% 0,00
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 0,00
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 0,00
|
|ASELS
|22,84
|751.900.941
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 0,00
|
|HALKB
|4,97
|292.614.767
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 0,00
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,15
|127.934.359
|% 0,00
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 0,00
|
|KRDMD
|1,94
|194.205.131
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6005
|7,6386
|% 1,06
|
|Frank
|6,5522
|6,5917
|% 0,66
|
|Riyal
|1,7115
|1,7201
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.613
|-9,98
|
|Altın Gr.
|333
|334
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,46
|14,48
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,01
|0,05
|
|B. Petrol
|27,93
|27,93
|0,78
|