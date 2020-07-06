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Borsa günü 118.500 sınırında tamamladı

06.07.2020 18:32

Son güncelleme : 06.07.2020 18:32
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 2,36 değer kazancıyla günü 118.485,24 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.736,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,35, holding endeksi yüzde 2,64 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla kazandıran yüzde 6,29 ile  taş, toprak sektörü oldu.

Dünya borsalarındaki yükselişlerin pozitif etkisiyle 118,500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, 118.485,24 puanla 19 şubattan bu yana en  yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Borsa İstanbul AŞ tarafından 6 yabancı kuruluş için 1 ile 3 ay "açığa satış yasağı" tedbiri uygulanacağının duyurulduğunu anımsatarak,  yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki  yerini koruduğunu söyledi.

Yarın yurt dışında  Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de JOLTS açık iş  sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 118.800 seviyesinin direnç olarak öne  çıktığını, 114.000 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05118.485
Değişim :  2,36% |  2.736,77
Açılış :  116.674  
Önceki Kapanış :  115.748  
En Yüksek
118.512 En Düşük
116.674
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 189,20 2.932.672 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.248.872 % 10,00  
SKTAS 3,41 26.435.113 % 10,00  
ORMA 6,49 735.278 % 10,00  
OYAKC 9,25 278.367.147 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5547 8,5976 % 0,20  
Frank 7,2688 7,3126 % 0,62  
Riyal 1,8245 1,8337 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.784 8,31  
Altın Gr. 393 393 1,33  
Cumhuriyet 2.550 2.570 15,40  
Tam 2.624 2.637 15,80  
Yarım 1.275 1.290 7,70  
Çeyrek 637 646 3,90  
Gümüş.Ons 18,27 18,30 0,28  
Gümüş Gr. 4,03 4,04 0,06  
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