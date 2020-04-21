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Borsa günü düşüşle tamamladı

21.04.2020 18:22

Son güncelleme : 21.04.2020 18:32
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 değer kaybıyla 97.619,00 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.326,88 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 10,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,  holding endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti.  Sektör endeksleri arasında en fazla  kazandıran yüzde 9,86 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,16 ile ulaştırma  oldu.

Analistler, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol fiyatlarındaki tarihi  düşüşün şokuyla satıcılı seyreden küresel pay piyasalarına paralel Borsa  İstanbul'un da düşüş eğiliminde hareket ettiğini söyledi.

Yarın, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para  Politikası Kurulu toplantısı faiz kararının yatırımcıların odak noktasında  olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000  seviyesinin destek, 99.000 puanın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz  indirimi yapılacağını öngörürken, politika faizine ilişkin indirim  beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu. Ekonomistlerin indirim beklentileri 25  ila 100 baz puan aralığında yer aldı.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  -1,34% |  -1.326,88
Açılış :  98.368  
Önceki Kapanış :  98.946  
En Yüksek
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97.276
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 77,00 226.499 % 10,00  
RTALB 12,65 4.276.042 % 10,00  
OSMEN 8,80 68.122 % 10,00  
LOGO 71,50 88.225.658 % 10,00  
SRVGY 12,66 5.164.127 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5663 8,6093 % -0,40  
Frank 7,1942 7,2376 % 0,76  
Riyal 1,8572 1,8665 % 0,72  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.681 1.682 -13,32  
Altın Gr. 378 378 -0,08  
Cumhuriyet 2.427 2.485 1,20  
Tam 2.490 2.550 -10,20  
Yarım 1.213 1.245 0,60  
Çeyrek 609 623 0,30  
Gümüş.Ons 14,79 14,84 -0,50  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 -0,09  
B. Petrol 20,00 20,00 -5,57  
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