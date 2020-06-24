Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kaybıyla 114.448,91 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
24.06.2020 18:27
Son güncelleme : 24.06.2020 18:27
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 889,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,6 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,62, holding endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,42 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,97 ile inşaat oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.
Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para
Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 25 baz puan oldu.
18:05114.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -889,94
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.333
18:056,8553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0097
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
18:057,7274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0230
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7165
18:05391,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,07
|Açılış
|: 391,35
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,49
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|12,43
|93.323.519
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.928.143
|% 9,99
|
|AYEN
|4,41
|246.752.889
|% 9,98
|
|AKMGY
|33,06
|5.709.019
|% 9,98
|
|GLRYH
|13,18
|33.643.015
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|3.514.715
|% -9,96
|
|RTALB
|31,50
|86.346.813
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,90
|136.537
|% -8,24
|
|KPHOL
|3,44
|48.443
|% -7,03
|
|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
|% 6,08
|
|GARAN
|8,19
|1.173.542.652
|% -3,19
|
|PETKM
|4,26
|1.017.546.131
|% 2,90
|
|GUSGR
|4,70
|892.303.272
|% 2,84
|
|TSPOR
|8,02
|757.257.842
|% 5,53
|
|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
|% 6,08
|
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|267.708.625
|% 9,88
|
|ODAS
|2,21
|614.776.089
|% 1,84
|
|KARSN
|2,67
|734.724.964
|% -2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4987
|8,5414
|% -0,56
|
|Frank
|7,2054
|7,2488
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8214
|1,8305
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|0,28
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.536
|2.552
|13,60
|
|Tam
|2.602
|2.617
|14,00
|
|Yarım
|1.268
|1.280
|6,90
|
|Çeyrek
|636
|641
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,39
|40,39
|-2,24
|
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