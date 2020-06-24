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Borsa günü düşüşle tamamladı

24.06.2020 18:27

Son güncelleme : 24.06.2020 18:27
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kaybıyla 114.448,91 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 889,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,62, holding endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,42 ile spor, en  çok gerileyen ise yüzde 2,97 ile inşaat oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın TCMB'nin  gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 25 baz puan oldu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05114.449
Değişim :  -0,77% |  -889,94
Açılış :  115.369  
Önceki Kapanış :  115.339  
En Yüksek
115.627 En Düşük
114.333
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 12,43 93.323.519 % 10,00  
CEMAS 1,43 437.441.610 % 10,00  
LUKSK 16,52 1.928.143 % 9,99  
AYEN 4,41 246.752.889 % 9,98  
AKMGY 33,06 5.709.019 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4987 8,5414 % -0,56  
Frank 7,2054 7,2488 % -0,15  
Riyal 1,8214 1,8305 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.769 0,28  
Altın Gr. 391 391 1,71  
Cumhuriyet 2.536 2.552 13,60  
Tam 2.602 2.617 14,00  
Yarım 1.268 1.280 6,90  
Çeyrek 636 641 3,40  
Gümüş.Ons 17,66 17,69 -0,26  
Gümüş Gr. 3,92 3,92 -0,03  
B. Petrol 40,39 40,39 -2,24  
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