Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 115.314,98 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
01.07.2020 18:27
Son güncelleme : 01.07.2020 18:27
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.209,81 puan azalırken, toplam işlem hacmi 24,6 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,02, holding endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,86 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 2,08 ile iletişim oldu.
Güne 117.000 puanın üzerinde başlayan ve 117.357,88 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 115.000 - 115.500 bandında dengelendi.
Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Para
Politikası Kurulu Toplantı Özetinin, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 118.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 114.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:056,8555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
18:057,7233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0253
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:05388,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -3,70
|Açılış
|: 388,76
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.300.278
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
|706.323
|% -8,11
|
|ULAS
|5,42
|7.298.805
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|178.280
|% -7,04
|
|MERIT
|23,50
|86.146
|% -6,00
|
|GLRYH
|13,28
|18.146.046
|% -5,75
|
|KRDMD
|3,23
|2.125.922.466
|% -0,62
|
|ASELS
|32,76
|1.303.753.548
|% 0,86
|
|THYAO
|12,30
|1.289.873.371
|% -1,76
|
|GARAN
|8,29
|1.280.675.113
|% -2,01
|
|ODAS
|2,53
|1.070.352.023
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|2.125.922.466
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|979.519.710
|% -1,46
|
|ODAS
|2,53
|1.070.352.023
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|829.784.764
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|494.651.824
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5203
|8,5631
|% 0,54
|
|Frank
|7,2266
|7,2702
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-15,78
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.540
|-16,70
|
|Tam
|2.593
|2.607
|-17,10
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|-8,40
|
|Çeyrek
|630
|638
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,95
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,33
|41,33
|0,06
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AKGUV
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 648, 498 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 115, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 87 altında . İşlem hacmi 22, 659.00 milyon TL de
-
17:53DAGHL
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 639 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1202, 7 kaybederek (% -1.11 ) 107, 141
-
17:52
EUYO, OSMEN, KRDMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında