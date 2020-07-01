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Borsa günü düşüşle tamamladı

01.07.2020 18:27

Son güncelleme : 01.07.2020 18:27
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 115.314,98 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.209,81 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 24,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,02, holding endeksi yüzde 0,67 değer  kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,86 ile taş  toprak, en çok gerileyen ise yüzde 2,08 ile iletişim oldu.

Güne 117.000 puanın üzerinde başlayan ve 117.357,88 puana kadar çıkan  BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 115.000 - 115.500 bandında  dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  yayımlayacağı Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin, yurt dışında ise ABD'de  istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 üzerinde kalıcılık  sağlanması durumunda 118.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini  ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 114.000 puanın destek konumuna  geldiğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05115.315
Değişim :  -1,04% |  -1.209,80
Açılış :  117.168  
Önceki Kapanış :  116.525  
En Yüksek
117.358 En Düşük
115.123
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 3,63 13.686.770 % 10,00  
AYEN 6,06 113.300.278 % 9,98  
KENT 565,10 13.786.537 % 9,98  
AKMGY 39,92 4.656.408 % 9,97  
CMBTN 66,20 16.428.177 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5203 8,5631 % 0,54  
Frank 7,2266 7,2702 % 0,29  
Riyal 1,8220 1,8311 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.765 1.765 -15,78  
Altın Gr. 389 389 -3,61  
Cumhuriyet 2.519 2.540 -16,70  
Tam 2.593 2.607 -17,10  
Yarım 1.260 1.275 -8,40  
Çeyrek 630 638 -4,20  
Gümüş.Ons 17,93 17,95 -0,26  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 -0,06  
B. Petrol 41,33 41,33 0,06  
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