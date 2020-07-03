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Borsa günü düşüşle tamamladı

03.07.2020 18:25

Son güncelleme : 03.07.2020 18:25
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 değer kaybıyla 115.748,47 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.159,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,61, holding endeksi yüzde 1,16 değer  kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,98 ile bilişim,  en çok gerileyen ise yüzde 2,37 ile ulaştırma oldu.

Analistler, haftaya yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında  ise Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)  başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek,  teknik açıdan  BIST 100 endeksinde 117.500 ve 118.800 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını,  114.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:00115.834
Değişim :  -0,92% |  -1.073,60
Açılış :  117.316  
Önceki Kapanış :  116.908  
En Yüksek
117.391 En Düşük
115.312
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 1.430,00 1.489.839 % 10,00  
KUTPO 38,84 44.303.184 % 9,97  
DITAS 18,90 7.760.618 % 9,95  
ULAS 5,64 9.869.583 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5366 8,5794 % 0,20  
Frank 7,2403 7,2839 % 0,27  
Riyal 1,8259 1,8351 % 0,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 -0,03  
Altın Gr. 391 391 0,15  
Cumhuriyet 2.539 2.560 5,90  
Tam 2.614 2.627 6,10  
Yarım 1.270 1.285 3,00  
Çeyrek 635 643 1,50  
Gümüş.Ons 18,03 18,06 0,10  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 0,02  
B. Petrol 42,62 42,62 -0,52  
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