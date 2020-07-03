Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 değer kaybıyla 115.748,47 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
03.07.2020 18:25
Son güncelleme : 03.07.2020 18:25
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.159,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,9 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,61, holding endeksi yüzde 1,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,98 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,37 ile ulaştırma oldu.
Analistler, haftaya yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.500 ve 118.800 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 114.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.
18:00115.834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -1.073,60
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
18:006,8798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0270
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
18:007,7343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
18:00392,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,97
|Açılış
|: 392,36
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|44.303.184
|% 9,97
|
|DITAS
|18,90
|7.760.618
|% 9,95
|
|ULAS
|5,64
|9.869.583
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|3.243.972
|% 9,94
|
|CMBTN
|63,50
|27.004.650
|% -8,83
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|CMENT
|25,00
|13.053.028
|% -5,94
|
|KRDMB
|3,42
|69.938.567
|% -5,79
|
|THYAO
|11,92
|1.056.570.937
|% -2,77
|
|GARAN
|8,22
|870.332.341
|% -1,67
|
|KARSN
|3,44
|847.139.293
|% 4,24
|
|ODAS
|2,61
|825.800.184
|% 2,35
|
|ALBRK
|1,84
|748.391.563
|% 4,55
|
|SKBNK
|1,61
|718.782.891
|% 7,33
|
|ALBRK
|1,84
|748.391.563
|% 4,55
|
|IEYHO
|1,05
|377.912.982
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,04
|730.968.794
|% -1,45
|
|ODAS
|2,61
|825.800.184
|% 2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5366
|8,5794
|% 0,20
|
|Frank
|7,2403
|7,2839
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8259
|1,8351
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-0,03
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.539
|2.560
|5,90
|
|Tam
|2.614
|2.627
|6,10
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|3,00
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,52
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 115, 738 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 19, 491.00 milyon TL de
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KRDMD, THYAO
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1477, 65 kaybederek (% -1.36 ) 106, 808
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : METAL, ISBIR, ORMA, KPHOL, IHYAY
-
17:54
KUTPO, BURCE, AYCES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında