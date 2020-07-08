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Borsa günü düşüşle tamamladı

08.07.2020 18:26

Son güncelleme : 08.07.2020 18:26
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kaybıyla 118.712,51 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 626,34 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 29,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38 değer kaybederken, holding endeksi yüzde  0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile  bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,79 ile ulaştırma oldu.

Bugüne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, salgın sonrası ilk defa  120.000 puanı aşarak 120.203,44 puanı gördü. Böylece endeks, yaklaşık 5 ayın  zirvesine ulaştı. Endeks daha sonra bu seviyeden gelen kar satışlarıyla  118.500-119.000 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt dışında, Çin'de enflasyon, Almanya'da dış  ticaret verileri, ABD'de toptan eşya stokları ve satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde kalıcılık  sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu  kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05118.713
Değişim :  -0,52% |  -626,34
Açılış :  119.603  
Önceki Kapanış :  119.339  
En Yüksek
120.203 En Düşük
118.577
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 833,80 34.591.465 % 10,00  
KRDMA 4,62 26.914.755 % 10,00  
PKENT 228,90 2.159.175 % 10,00  
MRSHL 89,75 26.296.256 % 9,99  
PEKGY 10,68 5.279.541 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6163 8,6595 % 0,44  
Frank 7,2870 7,3309 % 0,53  
Riyal 1,8245 1,8336 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.812 16,40  
Altın Gr. 401 401 4,74  
Cumhuriyet 2.593 2.616 31,80  
Tam 2.669 2.684 32,70  
Yarım 1.297 1.313 16,00  
Çeyrek 648 657 8,00  
Gümüş.Ons 18,66 18,69 0,41  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,10  
B. Petrol 43,03 43,03 -0,05  
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