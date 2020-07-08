Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kaybıyla 118.712,51 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
08.07.2020 18:26
Son güncelleme : 08.07.2020 18:26
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 626,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 29,1 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,38 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,79 ile ulaştırma oldu.
Bugüne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, salgın sonrası ilk defa 120.000 puanı aşarak 120.203,44 puanı gördü. Böylece endeks, yaklaşık 5 ayın zirvesine ulaştı. Endeks daha sonra bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 118.500-119.000 bandında dengelendi.
Analistler, yarın yurt dışında, Çin'de enflasyon, Almanya'da dış ticaret verileri, ABD'de toptan eşya stokları ve satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
18:05118.713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -626,34
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
18:056,8639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
18:057,7714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0344
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
18:05399,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 3,81
|Açılış
|: 399,78
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.591.465
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,62
|26.914.755
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.296.256
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.279.541
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.222.964
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.909.881
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,48
|91.363.953
|% -8,15
|
|MARTI
|1,38
|36.408.794
|% -8,00
|
|FENER
|12,79
|104.096.275
|% -7,18
|
|EKGYO
|2,28
|2.495.910.609
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|1.989.429.001
|% 2,51
|
|SISE
|6,37
|1.654.384.225
|% -1,85
|
|GARAN
|8,16
|1.593.357.699
|% -1,92
|
|PETKM
|4,28
|1.418.482.028
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,28
|2.495.910.609
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|1.989.429.001
|% 2,51
|
|PETKM
|4,28
|1.418.482.028
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,86
|528.429.949
|% -1,06
|
|SISE
|6,37
|1.654.384.225
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6163
|8,6595
|% 0,44
|
|Frank
|7,2870
|7,3309
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|16,40
|
|Altın Gr.
|401
|401
|4,74
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.616
|31,80
|
|Tam
|2.669
|2.684
|32,70
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|16,00
|
|Çeyrek
|648
|657
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,69
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,05
|