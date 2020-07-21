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Borsa günü düşüşle tamamladı

21.07.2020 18:29

Son güncelleme : 21.07.2020 18:29
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 1,04 değer kaybıyla günü 118.042,00 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.238,87 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 24,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 1,23 değer  kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,37 ile turizm,  en çok gerileyen ise yüzde 4,71 ile inşaat oldu.

120.585,55 puana kadar yükselerek 17 Şubat'tan bu yana en yüksek  seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 118.000 puanın  hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yen tip corona virüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu  haber akışının yanı sıra ABD yönetiminin yeni teşvik paketi görüşmeleri ve AB  liderlerinin kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaşmalarının küresel pay  piyasalarını pozitif etkilediğini belirtti.  Çin ve ABD arasında yaşanan  gerilimin küresel risk iştahını gölgelediğini ifade eden analistler,  piyasaların  salgın ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber odaklı seyir izleyeceğini  kaydetti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise  ABD'de 2. el konut satışları verisinin takip edileceğini söyleyen analistler,  teknik açıdan BIST 100 endeksi için 116.500 ve 117.000 seviyelerinin destek,  121.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05118.042
Değişim :  -1,04% |  -1.238,87
Açılış :  120.171  
Önceki Kapanış :  119.281  
En Yüksek
120.586 En Düşük
117.160
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 92,40 21.384.340 % 10,00  
QNBFB 45,80 64.635.927 % 9,99  
BERA 8,72 4.797.727 % 9,96  
YKSLN 12,72 30.803.916 % 9,94  
UFUK 6,83 220.188 % 9,81  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7023 8,7459 % 0,55  
Frank 7,2900 7,3339 % 0,23  
Riyal 1,8208 1,8299 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.838 20,40  
Altın Gr. 404 404 3,50  
Cumhuriyet 2.624 2.646 22,80  
Tam 2.703 2.715 23,40  
Yarım 1.312 1.328 11,50  
Çeyrek 658 665 5,70  
Gümüş.Ons 21,02 21,05 1,11  
Gümüş Gr. 4,61 4,62 0,23  
B. Petrol 44,80 44,80 1,52  
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