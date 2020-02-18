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Borsa günü düşüşle tamamladı

18.02.2020 18:21

Son güncelleme : 18.02.2020 18:29
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kaybıyla 119.574,10 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.217,76 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 1,46 azaldı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,25 ile spor,  en çok gerileyen ise yüzde 3,40 ile menkul kıymet, yatırım ortalığı oldu.

Koronavirüs salgını kaynaklı endişelerle birlikte dünya borsalarında görülen düşüşlere paralel olarak BIST 100 endeksinde negatif bir seyir izlendi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt  dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde  118.200 seviyesinin destek, 122.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın TCMB'nin yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin 3'te 2'si faizlerde indirim  bekliyor.

Buna göre, 7 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 14 ekonomist 25-75 baz puanlık  faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 3'ü 75 baz puan, 9'u 50 baz puan ve 2'si de 25 baz puan indirim olacağını öngörüyor.




uzmanpara Gündemi
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MNDRS 1,99 332.739.832 % 19,88  
TSPOR 6,50 581.971.603 % 16,28  
BOSSA 12,15 74.021.982 % 14,62  
ALCTL 21,74 98.076.912 % 13,23  
DOKTA 48,00 16.268.015 % 11,16  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8807 7,9202 % 0,56  
Frank 6,1489 6,1860 % 0,19  
Riyal 1,6124 1,6205 % 0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.592 1.592 10,79  
Altın Gr. 310 310 2,56  
Cumhuriyet 2.060 2.091 23,00  
Tam 2.049 2.101 20,70  
Yarım 991 1.016 10,01  
Çeyrek 497 508 5,01  
Gümüş.Ons 17,97 18,01 0,21  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,04  
B. Petrol 56,86 56,86 -0,81  
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