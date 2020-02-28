Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,01 değer kaybıyla 105.993,65 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
28.02.2020 18:28
Son güncelleme : 28.02.2020 18:38
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4.424,72 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,7 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,35 ve holding endeksi yüzde 5,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 4,05 ile spor, en çok gerileyen yüzde 7,11 ile turizm oldu.
Analistler, koronavirüs salgını ile ilgili haber akışı ve ekonomiye olumsuz etkilerinin ilk tahminlerden güçlü olabileceğine ilişkin beklentilerin dünya borsalarında sert düşüşlere neden olduğunu belirterek, yurt içinde ise Suriye'deki gelişmelerin risk algısını artırdığını ifade etti.
Haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 ve 103.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.
AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,71 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,71) göre, bir önceki ay yüzde 12,15 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,77'ye çıkacağı hesaplanıyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri ise yüzde 9,77 oldu.
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -4.424,72
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
18:056,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0433
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
18:056,8532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0315
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
18:05323,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -2,67
|Açılış
|: 323,42
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
321,97
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|47.818.959
|% 14,79
|
|HUBVC
|26,12
|18.240.018
|% 12,91
|
|TSPOR
|5,95
|64.865.302
|% 10,80
|
|MEMSA
|0,37
|1.783.275
|% 8,82
|
|MZHLD
|14,80
|69.482
|% 8,42
|
|ADESE
|1,12
|6
|% -23,29
|
|BUCIM
|3,39
|1.776.672
|% -11,72
|
|AVGYO
|1,51
|52.421.750
|% -11,70
|
|DMSAS
|3,64
|12.359.713
|% -10,34
|
|YBTAS
|4.221,00
|135.072
|% -10,00
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ASELS
|27,50
|1.142.250.196
|% -1,72
|
|GARAN
|9,50
|641.951.298
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,76
|343.325.331
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,39
|234.034.655
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,21
|182.022.258
|% -6,20
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ODAS
|1,96
|276.055.608
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9775
|8,0175
|% 0,09
|
|Frank
|6,4343
|6,4731
|% 0,98
|
|Riyal
|1,6587
|1,6670
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.608
|-28,88
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,74
|16,77
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|49,95
|49,95
|-1,78
|
Seans Raporu
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17:58SKTAS
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17:56XU030
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