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Borsa günü düşüşle tamamladı

28.02.2020 18:28

Son güncelleme : 28.02.2020 18:38
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,01 değer kaybıyla 105.993,65 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4.424,72 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 9,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,35 ve  holding endeksi yüzde 5,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek  kazandıran yüzde 4,05 ile spor, en çok gerileyen yüzde 7,11 ile turizm oldu.

Analistler, koronavirüs salgını ile ilgili haber akışı ve ekonomiye olumsuz etkilerinin ilk tahminlerden güçlü olabileceğine ilişkin beklentilerin  dünya borsalarında sert düşüşlere neden olduğunu belirterek, yurt içinde ise Suriye'deki gelişmelerin risk algısını artırdığını ifade etti.

Haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı  istihdam ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)  başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 ve 103.900  seviyelerinin destek konumunda  olduğunu bildirdi.

AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat  ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,71 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,71)  göre, bir önceki ay yüzde 12,15 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,77'ye çıkacağı  hesaplanıyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri ise  yüzde 9,77 oldu.




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HUBVC 26,12 18.240.018 % 12,91  
TSPOR 5,95 64.865.302 % 10,80  
MEMSA 0,37 1.783.275 % 8,82  
MZHLD 14,80 69.482 % 8,42  
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Sterlin 7,9775 8,0175 % 0,09  
Frank 6,4343 6,4731 % 0,98  
Riyal 1,6587 1,6670 % 0,66  
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Altın Gr. 324 324 -2,21  
Cumhuriyet 2.161 2.193 -15,00  
Tam 2.150 2.203 -15,57  
Yarım 1.039 1.066 -7,53  
Çeyrek 521 533 -3,77  
Gümüş.Ons 16,74 16,77 -0,89  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,14  
B. Petrol 49,95 49,95 -1,78  
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