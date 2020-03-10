Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,38 değer kaybıyla 101.062,51 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
10.03.2020 18:17
Son güncelleme : 10.03.2020 18:31
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.461,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,1 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 2,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen yüzde 13,98 ile spor oldu.
Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 2,4 milyar dolar
açık vermesini bekliyor. Söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 1,5 milyar dolar ile 2,9 milyar dolar arasında yer alan ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 14,3 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin 2020 sonu cari işlemler açığı beklentileri 7,8 milyar dolar ile 19 milyar dolar arasında yer aldı.
18:05101.063
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -2.461,51
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.022
18:056,1652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1664
En Düşük
6,1032
18:057,0197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0101
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
18:05327,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -4,10
|Açılış
|: 327,71
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.388.120
|% 14,73
|
|YONGA
|11,00
|38.847
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.906,10
|237.380
|% 10,00
|
|ARTI
|0,90
|94.979
|% 9,76
|
|DOKTA
|23,98
|26.087.007
|% 8,02
|
|TSPOR
|4,77
|218.247.074
|% -16,32
|
|TGSAS
|3,91
|3.879.912
|% -15,00
|
|BRKSN
|3,46
|71.455.444
|% -14,99
|
|OYAYO
|5,62
|906.180
|% -14,98
|
|GSRAY
|2,57
|201.030.515
|% -14,62
|
|ASELS
|25,90
|1.154.169.131
|% -6,70
|
|THYAO
|9,97
|1.133.002.123
|% -3,95
|
|GARAN
|9,35
|778.848.475
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,26
|418.762.157
|% -1,31
|
|EREGL
|8,66
|268.345.482
|% 1,52
|
|IHLGM
|1,19
|234.327.863
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,26
|418.762.157
|% -1,31
|
|ODAS
|1,72
|266.371.916
|% -8,02
|
|EKGYO
|1,28
|154.426.614
|% -5,19
|
|KARSN
|1,51
|181.461.176
|% -9,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9779
|8,0179
|% -0,72
|
|Frank
|6,5737
|6,6134
|% -0,57
|
|Riyal
|1,6355
|1,6437
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-26,82
|
|Altın Gr.
|329
|329
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|36,34
|36,34
|1,98
|