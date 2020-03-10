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Borsa günü düşüşle tamamladı

10.03.2020 18:17

Son güncelleme : 10.03.2020 18:31
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,38 değer kaybıyla 101.062,51 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.461,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 2,83 değer kaybetti.  Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen yüzde 13,98 ile spor oldu.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise  ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 100.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 2,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 1,5 milyar dolar ile 2,9 milyar dolar arasında yer alan ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 14,3 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin 2020 sonu cari işlemler açığı beklentileri 7,8  milyar dolar ile 19 milyar dolar arasında yer aldı.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  -2,38% |  -2.461,51
Açılış :  106.021  
Önceki Kapanış :  103.524  
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101.022
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 2,96 10.388.120 % 14,73  
YONGA 11,00 38.847 % 10,00  
YBTAS 4.906,10 237.380 % 10,00  
ARTI 0,90 94.979 % 9,76  
DOKTA 23,98 26.087.007 % 8,02  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9779 8,0179 % -0,72  
Frank 6,5737 6,6134 % -0,57  
Riyal 1,6355 1,6437 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.653 1.654 -26,82  
Altın Gr. 329 329 -3,09  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -20,00  
Tam 2.156 2.209 -13,39  
Yarım 1.042 1.069 -6,48  
Çeyrek 523 534 -3,24  
Gümüş.Ons 16,89 16,91 -0,12  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 -0,01  
B. Petrol 36,34 36,34 1,98  
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